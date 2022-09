KAKO DA RAČUN BUDE MANJI AKO IMATE CENTRALNO GREJANJE: Ekspert otkrio caku - zbog ove greške radijatori VUKU KAO LUDI!

Da li ste znali da prašina među radijatorima utiče na iznos računa za grejanje?

Izvor: AstroStar/Shutterstock.com

Ovaj prelazni period mnogi od nas ne vole jer stvara veliku nedoumicu - upaliti grejanje ili uštedeti i strpeti se još malo. Dok se neki oslanjanju na toplije oblačenje, drugi se pitaju kako da se ugreju bez velikih troškova.

Britanski vodoinstalater Džon Lavles, koji je specijalizovan za centralno grejanje, otkrio je trik koji vam ne bi pao ni na pamet! Objasnio je da prašina između rebara radijatora može da spreči toplinu, a to će vas automatski podstaći da ga pojačate. Na taj način trošite više, jer uporno pokušavate da zagrejete prostorije.

Oni koji redovno čiste radijatore, najčešće prave grešku jer uzimaju krpe. To nije preporučljivo, jer one samo šire čestice prašine. Eksperti preporučuju da to uradite sa usisivačem i specijalnim nastavkom. Ukoliko ga nemate, potrudite se da improvizujete: na vrh usisivača možete da pričvrstite karton i tako omogućite prolaz kroz uske delove.

Lavles savetuje da pre nego što počnete sa usisavanjem, ispod radijatora postavite mokru krpu kako bi skupljala prašinu. Ukoliko su radijatori preuski, da ni nastavak ne može da pomogne, onda koristite fen, ali sa hladnim vazduhom. Spoljnu stranu radijatora treba očistiti vlažnom, a onda i suvom krpom.

"Toplina ponekad može da uzrokuje da se prljavština i prašina zalepe za zid iznad radijatora. Zato je važno očistiti i zid iza radijatora", rekao je Lavles.