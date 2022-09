Niske temperature već u septembru, naterale su mnoge da razmišljaju o grejanju zimi.

Budući da je zavladala panika zbog nestašice energenata, pojedini su već počeli da kupuju šporete i peći na drva za predstojeću sezonu, a mnogi već imaju u stanovima i kaljeve peći, koje su najbolji "čuvari" toplote u stanu, a sigurno je da sa njima "nema zime”. Toplotu u sebi akumuliraju, pa mogu da je emituju dug niz sati bez potrebe za ponovnim loženjem. Energetski su efikasne, a prednost kaljevih peći u odnosu na ostale tipove grejanja leži u tome što se temperatura njihovih zidova kreće između 80 i 90°C i omogućava veoma komforno grejanje.

Uz kaljeve peći se organska prašina ne pali u onolikoj meri kakav je slučaj sa limenim pećima koje se lože na sličan način. Samim tim, ne dolazi do žarenja koje nije niti zdravo, niti bezbedno.

Koliko košta kaljeva peć

Cena po kalju kod nas iznosi oko 5-6 evra dok inostranstvu on košta od 20 pa sve do 30 evra po kalju. Formiranje konačne cene peći kreće od toga i sve zavisi od daljih zahteva i samog majstora. Dimenzije kalja su 24×21,5 ili 22×22 cm, a jedan kalj može da zagreje 1 kubni metar. Na tom osnovu se planira količina kaljeva koja je potrebna za izgradnju kaljeve peći za određenu stambenu jedinicu.

Nije toliko poznato da kaljeve peći mogu da rade na struju i gas, ali j­e zbog neusaglašenih regulativa u našoj zemlji najzastupljenija varijanta grejanja na tvrdo gorivo. Poteškoća sa krišćenjem kaljeve peći je u njihovom korišćenju. Većina korisnika električnih kaljevih peći uglavnom ne koriste svakdonevno. Međutim, kaljeve peći svoj maksimum pokazuju kada se lože svaki dan u periodu tokom kojeg se peć ne gasi. Iz tog razloga, prvo grejanje u sezoni mora da bude najintenzivnije, što podrazumeva i visoku potrošnju energije, prenosi portal Gradnja.

Vrste kaljeve peći

Kaljeve peći se dele na lake, srednje-teške i teške, i mogu se prepoznati po učestalosti loženja. Laka kaljeva peć se loži dva do tri puta na dan, a nakon što je zagrejete uz jutarnju kafu, bićete mirni narednih šest do sedam sati. Srednje-teške kaljeve peći su one koje toplotu emituju oko 8 sati bez prestanka, pa ih korisnici lože uglavnom dva puta dnevno. Peći iz teške kategorije najviše štede energiju jer zahtevaju samo jedno loženje tokom dana. Isto tako, tip kaljeve peći proporcionalno utiče na intenzitet prvog loženja u sezoni, što znači da ćete laku peć ugrejati za svega pola sata, srednje-tešku za do sat i po, a prvo loženje teške može da traje i nekoliko sati.

Dimnjak osnovni uslov

Osnovni tehnički uslov koji jedna stambena jedinica mora da ispoštuje pre ugrađivanja kaljeve peći jeste da poseduje dimnjak određenog preseka, i to najčešće Ø160. Svaka kaljeva peć zahteva servis nakon 10 do 20 godina, a vreme potrebno za izgradnju kaljeve peći je najmanje 2 dana ako se radi od početka. Kaljeve peći mogu da se grade na licu mesta, ali i u radionici. Kada se završi, kaljeva peć se do konačne lokacije prenosi u prstenovima. Naravno, ovo ne važi za sve kaljeve peći, već samo za one do određenih dimenzija.

O tome kako izgleda svakodnevni život uz kaljevu peć opisao je Tomislav Tomić iz Beočina.

"Hepo kocke su vrlo praktična i jeftina stvar, tako da koristim i njih. Potrebno je malo potpale, za šta koristim nešto manje komade bukve, a kad se to razgori onda ubacim jednog ili dva "kapitalca“. Naša peć ima dosta veliko ložište, tako da na dnevnom nivou ložimo dva puta, a kada ne uranimo i kada nije jako niska temperatura, može da se izdrži sa jednim, taman do spavanja. Ovo nam je tek druga sezona i čini mi se da će neki prosek za sezonu biti dve palete, to jest četiri metra prve klase.“, kaže Tomislav.

Dug niz godina pre nego što se sa devojkom uselio u novi stan, Tomislav je živeo u objektu sa centralnim grejanjem. Stoga mu održavanje peći predstavlja poseban izazov kada poslovne obaveze zaguste, a potpale nestane:

"Tada sam, istina, jako lenj da se spustim do podruma i zapravo je to jedini trenutak kada mi nedostaje centralno grejanje. Ipak, meni se stan u koji smo se uselili još više dopao kada sam video kaljevu. Ništa ne može da zameni osećaj prirodne toplote. Prednost naspram centralnog grejanja je prvenstveno cena i to što sami birate temperaturu i ritam grejanja. Naš "zmajić“, kako je zovemo, zagreje glavnu prostoriju i do 29°C, dok u najudaljenijoj sobi kroz koju toplota putuje kroz dugačko predsoblje bude oko 22°C. Jedina prava mana je čišćenje peći i dimnjaka pred sezonu.“, konstatuje Tomislav.