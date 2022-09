LJUDI MASOVNO PIJU OVAJ LIJEK DA SMRŠAJU, A TO JE ZABLUDA! Stručnjaci upozorili - ne uzimajte ga, ima drugu namjenu!

Reijšeni da smršaju, mnogi ljudi počeli su da uzimaju lijek koji je namijenjen za predijabetes i dijabetes.

Izvor: Prva TV

Najnovije studije pokazale su da lijek metformin ili glukofaž može da ima i druge zdravstvene beneficije kao sto je gubitak težine među njima. Ipak, važno je znati da ne može da zamjeni važne promjene u načinu života, ukoliko želite da smršate.

To je lijek koji djeluje, najviše na nivou jetre. Dokazano je, višegodišnjim praćenjem ljudi sa predijabetesom, u Kini, Indiji, Americi i Finskoj, da metformin može da spreči pojavu dijabetesa u više od trećine ljudi koji imaju predijabetes.

I pored toga što je, po statistici, zaludio 100 hiljada miliona žena koje ga koriste, metformin neće otopiti masnoću, ali za ljude sa određenim uslovima koji ne ispunjavaju ciljeve u vezi sa težinom, zdravim navikama poput vežbanja i dijete, to bi moglo da pruži dodatni dio potrebne pomoći.

Prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu, istakla je na Kurir televiziji da se metformin koristi u pogrešne svrhe. Riječ je o mršavljenju, a on uopšte nema veliko dejstvo.

"Ima raznoraznih zabluda, među kojima je da na brz način može da se reši gojaznost, pa ljudi uzimaju netformažu ili metformin. Gledala sam neka istraživanja o metforminu, gdje kažu da je njegov sporedni efekat mršavljenje, jer on nema tu namjenu. Kažu da on utiče na tjelesnu masu samo nekih ljudi, ali efekat je mršavljenje od 2 do 3 kilograma u periodu od godinu do pet godina. Naravno, taj efekat je i manji kod mlađih ljudi. Promjena životnog stila je dva puta djelotvornija za rješavanje pitanja gojaznosti i insulinske rezistencije nego upotreba ljekova", rekla je dr Stanišić.

Dr Radoslav Dragojević, endokrinolog, smatra da ljudi u svemu traže lek i da je to zamka jer je najbolja prevencija fizička aktivnost.

"Metformin je stari lijek i napravljen je za borbu protiv dijabetesa. On ima taj učinak na insulinsku rezistenciju, ali je nedovoljno jak i snažan da ga promovišemo za neko rješenje. Mi ga promovišemo jer nemamo drugo i tu je zamka. U svemu tražimo lijek, a zapravo bi trebalo da gledamo da ne dođe do lijeka. Najefikasniji lijek za liječenje insulinske rezistencije je fizička aktivnost. Problem u medicini je taj što fizičku aktivnost ne umijemo da doziramo. Fizička aktivnost nije kampanja ili trening, to je stil života", rekao je Dragojević.