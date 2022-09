U PRODAVNICAMA SVE VIŠE LAŽNOG MEDA, MLEKA I MASLINOVOG ULJA! Stručnjak upozorio na PREVARU, jedno gledajte kad kupujete

Dobro obratite pažnju kad kupujete neke od ovih proizvoda - rafovi su puni lažnog meda, mleka i maslinovog ulja.

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Malo ko obraća pažnju na deklaracije i oznake na ambalažama raznih prehrambenih proizvoda. Svakodnevnu kupovinu obavljamo rutinski, u korpu stavljamo proizvode na koje smo navikli i retko kad se usuđujemo na promenu.

Ipak, na rafovima u celom svetu najviše ima falsifikovanog meda, mleka u prahu i maslinovog ulja. Da li ima načina da znamo koji proizvod je pravog kvaliteta, da li cena nužno određuje kvalitet i kako da prepoznamo originalni proizvod, objasnio je Stanko Rajić iz Beogradskog udruženja pčelara.

Gostujući u "Jutru" na Prvoj, Stanko Rajić otkrio je vrlo jednostavnu caku po kojoj ćete prepoznati da li je med pravi ili lažni.

"Nažalost, jako je teško na oko proceniti da li je med ispravan ili lažan. Nije to samo kod nas, takva je situacija u celom svetu, a med i maslinovo ulje su proizvodi koji se najviše falsifikuju. Najbolje je kupovati od poznatog pčelara. Na tome radimo mnogo, pokušavamo što bliže da dođemo do kupaca, da naš med ne ide preko otkupljivača do prodavnica, nego da ga nekako direktno iznosimo na tržište", rekao je stručnjak i dodao da je nemoguće procentualno odrediti koliko lažnih proizvoda ima.

"Postoji jedan slučaj od pre dve, tri godine na Svetskom kongresu pčelara u Kanadi 2019. godine. Bilo je preko 40 odsto 'fejk meda'. Zamislite da se na takav neki događaj donesu takvi proizvodi. Ne mogu da kažem da su svi ti medovi otrovni, daleko od toga, ali obično se prave od nekih sirupa koji se koriste za proizvodnju sladoleda i nekih drugih proizvoda. Kupac treba da zna da to nije med, već šećerna vodica, malo prokuvana i puna aditiva. Taj med nije lekovit, već zapravo štetan", objasnio je.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako prepoznati pravi proizvod?

"Bio sam prošle godine u Sloveniji na jednom mini kongresu gde je potpisana peticija da se na teglama meda mora jasno definisati geografsko poreklo. Naš med, med iz Srbije, koji je izuzetno dobrog kvaliteta, mešaju sa nekim drugim medovima koje uvoze iz raznih zemalja, sa istoka i slično. Nemam ništa protiv, neću da kažem da su drugi medovi lošeg kvaliteta, ali ako na teglici piše da je med iz Srbije, neka bude iz Srbije, jer onda može da bude 3 procenata meda iz Srbije, a 97 procenata jeftinog uvoznog meda. Tada je kupac obmanut", otkrio je Stanko Rajić i dodao:

"Nešto što biste kao kupac mogli eventualno da pogledate, to je da kada uzmete teglu meda, a ona je blistavo prozirna, to je verovatno lažni med. Kada je tegla malo zamućena, kada sa druge strane kroz nju ne možete da vidite drugu osobu, to je pretpostavka da je med pravi. Prirodno svojstvo meda je kristalizacija i kada takav med kupite, bićete sigurni da je to pravi med.

Svima govorim da koriste kristalisan med. Kada takav med uzmete kašičicom, on će se duže zadržati u ustima i vi ćete dobar deo apsorbovati u svoj organizam. Kada brzo progutate kašiku 'tečnog meda', on će pasti u želudac. Određene kiseline poništiće određan procenat tih kvalitetnih svojstava meda. Koristite kristalan ili što bi narod rekao 'ušećeren med'", objasnio je.