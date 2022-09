UKOLIKO ŽELITE DA SMRŠATE, VEČERAJTE SAMO U OVO VREME: Nova metoda skida kilograme za čas - potrebno je samo JEDNO!

Jedna studija je pokazala koje je najbolje vreme za večeru kako biste izgubili višak kilograma!

Sigurno ste više puta čuli da je potrebno samo da prestenate da večerate kako biste smršali, međutim to uopšte nije tačno. Preskakanje večere nanosi mnogo više štete vašoj liniji nego što možete da zamislite. Ali, zato postoji tačno vreme kada treba da jedete u kasnim satima kako biste smanjili kilograme.

Istraživanje je pokazalo da su ljudi koji su se držali ovog plana obroka izgubili 2,3 kilograma u poređenju sa drugim ljudima koji su učestvovali u njemu tokom 14 nedelja, a koji su bili na drugačijim režimima.

Takođe, imali su manji krvni pritisak i bolje raspoloženje. Ipak, postoji i jedna mala caka u svemu tome. Da biste ostvarili rezultate potrebno je da jedete u određenom vremenskom intervalu, a obavezno da dva sata pre nego što legnete u krevet ništa ne uzimate.

Kako to izgleda? Na primer, prvi obrok (doručak) treba da bude završen do podneva, a zatim sledi post od osam sati (ništa ne jedete), a potom večera. Takođe, ukoliko vam je poslednji obrok malo ranije, u periodu od 19 do 21 časa, organizam će bolje da sagoreva masne naslage tokom noći.

Istraživanje se baziralo na 90 gojaznih odraslih osoba, od kojih se polovina rukovodila postom od 8 sati u toku dana, čak šest dana u nedelji tokom 14 nedelja. Obe grupe su se zdravo hranile i vežbale 150 minuta nedeljno. Dok su osobe iz grupe koja je sledila detaljan plan ishrane izgubili skoro jedan kilogram, druga polovina je izgubila upola manje.

Savet stručnjaka jeste da svako ko poželi da smrša može to da učini uz pomoć posta, odnosno kada osam sati u toku dana u kontinuitetu ništa ne jede. Ipak, postoje nedotaci, a to je što možete da se osećate gladnije, te vrlo lako odustanete od plana.