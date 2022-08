LOŠ ZADAH, BEO JEZIK I DESNI KOJE KRVARE: 5 promena u ustima govore šta nije u redu sa zdravljem - NIJE NAIVNO!

Ove promene u ustima ukazuju da nešto nije u redu sa vašim zdravljem! Evo koje su bolesti moguće usled ovih pojava...

Izvor: Shutterstock

Kada se kaže higijena usta, prvo na šta pomislite jeste pranje zuba, ali osim karijesa i neprijatnog zadaha, potrebno je da obratite pažnju i na ostale stvari, a koje mogu da ukažu na određene zdravstvene probleme.Nutricionistkinja Lusi Gornal otkrila je pet stvari, od krvarenja desni do ispucalih usana, koje govore šta nije u redu sa vašim organizmom:

1

. Krvarenje desniAko su vam desni blede, otečene ili krvare kada ih perete, to može biti znak da patite od parodontalne bolesti, što može da dovede do drugih zdravstvenih problema. Naučnici sa Harvard Univerziteta otkrili su da ljudi sa oboljenjem desni imaju dva do tri puta veći rizik od srčanog udara ili moždanog udara.

Problemi sa desnima najviše se javljaju kod ljudi koji ne vode dovoljno računa o oralnoj higijeni, aktivni su pušači ili se nezdravo hrane. Jedan od saveta, kako biste izbegli ove simptome, jeste da smanjite konzumiranje slatkiša i više da unosite hranljive namirnice, dok doktorka preporučuje i multivitamine i omega-3 riblje ulje.

Izvor: Shutterstock

2. Beličasti jezik

"Beli jezik“ je najčešće posledica loše oralne higijene. Verovatno ste nekad na jeziku primetili beličaste prevlake što je potpuno normalno, međutim ukoliko zapazite pojačane bele mrlje na njemu, to može da bude znak za uzbunu.Bele mrlje mogu da nastanu zbog određene infekcije ili, u retkim slučajevima, da potencijalno ukazuju na rak usta ili usne duplje.

Takođe, oni mogu da budu znak neke od upala kao što su oralni drozd. Ali najčešće su bezopasne prirode usled neredovne oralne higijene, dehidratacije, pušenja ili konzumiranja alkohola. Savet stručnjaka je da u unosite dosta tečnosti, redovno perete zube i jezik, kao i da izbegavate poroke.

Izvor: Shutterstock

3. Afte u ustima

Afte se relativno često javljaju u ustima i predstavljaju crveno-beličaste ranice tkiva. Uglavnom nastaju nakon što se ugrizete za obraz, usled trenja proteze, infekcija, horomonskih promena, a mogu da budu i znak nedostatka vitamina B, cinka ili gvožđa.

Ukoliko ne zarastaju nakon nekoliko nedelja i previše vas bole, vreme je da se obratite svom lekaru. U veoma ekstremnim slučajevima mogu da budu znak potencijalnog raka usta.

Izvor: Shutterstock

4. Neprijatan zadah

Od lošeg zadaha ili halitoze, pati veliki broj ljudi, a uglavnom je posledica nezdrave hrane, neadekvatne higijene usta, paradontalnih bolesti, karijesa ili određenih bolesti. A najveći krivac zašto dolazi do njega, jeste refluks kiselina, odnosno kada se sadržaj iz želudca "vraća" u ždrelo.

Višak kilograma, stres, pušenje, prebrzo jedenje, obilni obroci, konzumiranje alkohola, začinjena ili masne hrane, pa čak i uzimanje određenih lekova mogu da povećaju rizik od refluksa kiseline i lošeg zadaha. Savet je da promenite dosadašnje nezdrave navike i da jedete češće više manjih obroka.

5. Ispucala usta

Ispucala usta na samim krajevima uglavnom znaju veoma da bole. Ukoliko vam usta često "pucaju" to je znak da vašem organizmu nedostaje više hranljivih materija, kao i B vitamina, gvođža i cinka. Jedite hranu bogatu vitaminima B, uključujući jaja, lisnato povrće, ribu, govedinu, piletinu i mlečne proizvode.

Takođe, crveno meso, orašasti plodovi, suvo voće sadrži dosta gvožđa, dok cink možete da pronađete u celim žitaricama i piletini.

Izvor: Shutterstock/Wonderplay

(MONDO)