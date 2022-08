RODIO SE KAO ZAVISNIK OD HEROINA, A OTAC MU JE UBICA: Danas je NAJPOŽELJNIJI MUŠKARAC iako je proveo 10 godina u zatvoru

Životna priča najljepšeg zatvorenika Džeremija Miksa u jednom trenutku bila je ravna horor filmu, a već u sledećem, sve se izmjenilo i promjenilo na bolje.

Izvor: Profimedia

Da život piše romane dokaz je priča Džeremija Miksa, odnosno "najseksepilnijeg zatvorenika" koji je zahvaljujući mugshot-u koji je procurio na dan njegovog hapšenja, postao internet zvezda.

Upravo zahvaljujući toj fotografiji ovaj plavooki ljepotan postao je jedan od retkih zatvorenika kom su se vrata šoubiznis svijeta širom otvorila, a da još nije ni izašao iz zatvora.

Zapravo, njegova popularnost rasla je iz dan u dan, te su poslovne ponude opstale i dvije godine kasnije kada je konačno pušten na slobodu, i krenuo da gradi manekensku karijeru dugim koracima.

Džeremi koji danas ima 38 godina, osim što može da se pohvali titulom "najseksi zatvorenika na svijetu", konačno živi život o kom je ranije mogao samo da mašta.

Izvor: Profimedia

Ima slavu i bogatstvo, okušao se i u glumi, ali i pored svih dobrih stvari, neke senke prošlosti i dalje ga ne napuštaju. U jednom od intervjua prije nekoliko godina, otvorio je dušu i opisao mučne trenutke svoje životne priče:

"Oba moja roditelja bili su zavisnici. Rodio sam se za zavisnošću od heroina jer ga je majka uzimala dok je bila trudna sa mnom. Moje je djetinjstvo bilo jako mračno. Otac je ubio prijateljicu moje majke kad sam imao devet mjeseci. Tražio je majku i mene, a ona je bila jedina koja je znala gdje smo. Kasnije je shvatio da smo unajmili stan iznad nje. Izbo ju je", prisjetio se Miks.

Izvor: Instagram

Nakon ovog zločina njegov otac je dobio doživotnu zatvorsku kaznu, a on je odrastao sa majkom u jezivim uslovima.

"Odrastati u takvom okruženju bilo je veoma teško. Ubrizgavao sam mami heroin kad sam bio dječak i štitio je od partnera koji su je zlostavljali. Morao sam brzo da odrastem, počnem da radim i donosim novac kako bismo imali šta da jedemo", ispričao je on.

Već sa 15 godina napustio je porodični dom i živjeo je na ulici - iste godine pucali su njega pet puta, a samo pukom srećom je preživio! Ubrzo je završio u popravnom domu, a odatle ga je izvukla starija sestra koja ga je zakonski usvojila.

Izvor: Print screen

No, on je nastavio stranputicom - pljačkao je, bavio se narkoticima i bio je član ulične bande, a u zatvoru je proveo više od deset godina u nekoliko navrata. Ipak, hapšenje koje se odigralo 2014. zbog neovlašćenog posjedovanja oružja trajno je promjenilo stvari.

Izvor: Profimedia

Fotografija iz policijske stanice postala je viralna, a moć Interneta opet se pokazala na djelu pretvoriviši Džeremiju u senzaciju.

"Jedino što me spasilo je bio sudija koji mi je tad smanjio kaznu sa 6 godina na 27 mjeseci. Rekao mi je da iskoristim mogućnost koja mi se pružila. Pomogao mi je na toliko načina", priznao je ovaj ljepotan, koji je u narednim mjesecima postao toliko tražen maneken da je nosio revije na Nedeljama mode i bio zaštitno lice brojnih luksuznih brendova.

Izvor: stock photo

No, izlazak iz anonimnosti pratila je i činjenica da je odjednom njegov privatni život postao dostupan svima - tako su u medijima završile i njegove fotografije sa mladom nasljednicom Kloi Grin, što je bio svojevrstan skandal s obzirom da je bio u braku i imao sina.

Ali ljubav sa Kloi, ćerkom britanskog milijardera Filipa Grina, je pobjedila, a on je ostavio suprugu... Par je bio zajedno do prošle godine, dobili su i dijete, no ubrzo nakon porođaja su okončali romansu, navodno zbog njenih preljuba.

Izvor: Profimedia

Danas nije poznato da li je Džeremi uplovio u novu vezu, a ono čemu je najviše posvećen je glumačka karijera. Da li će jednog dana nekadašnji zatvorenik postati jedno od velikih imena sa A-liste, pokazaće vrijeme.