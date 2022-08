PONIŽAVAJUĆI TREND U SE*SU SVE POPULARNIJI, POČINJE U IZLASKU: Ima bizarno pravilo - neko vas možda GLEDA, a ne znate!

Najnoviji trend u intimnom odnosu podrazumjeva omalovažavanje i ponižavanje seksualne partnerke.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

O najnovijem trendu koji je sve prisutniji, najviše računa treba da vode žene. Iako, na svu sreću, nije još uvijek zaživio kod nas, nije isključeno da će brzinom svjetlosti stići i do nas.

Stručnjaci u Americi već upozoravaju na "foru sa društvenih mreža" koja se naziva "hogging". Ovaj termin nije nikakav novitet. Postoji već dvije decenije, ali svoju veliku popularnost doživljava upravo sada, zahvaljujući društvenim mrežama.

On podrazumjeva da se grupa muškaraca takmiči u tome koji će zavesti i odvesti u krevet najgojazniju ženu iz kluba, ali to nije sve. Novu "slavu" ovaj trend je dobio 2018. godine na Univerzitetu Kornel gdje su studenti iz bratstva Zeta Beta Tau imali običaj nazvan "svinjsko pečenje".

Izazov se sastojao od toga da se članovi bratstva takmiče u tome ko će imati seks sa ženom za koju smatraju da je najgojaznija i najneprivlačnija. Nekada su za dokaz korišćene fotografije ili snimci, a sada je Tik Tok pomjerio granicu, pa prenos može da se prati uživo.

Osim toga, ovaj izazov može da uključuje i iznenadni ulazak prijatelja muškarca, koji bi seks prekinuli groktanjem sve dok ponižena djevojka ne izađe iz prostorije.

Kako bi o ovom bizarnom "trendu" podigla svjest i ukazala ženama da budu oprezne prilikom stupanja u seksualni odnos, tiktokerka Megan Mejps ispričala je svoje iskustvo. Njen video pogledalo je skoro dva miliona ljudi, a potom su se javile još neke devojke koje su izrazile sumnju da su bile žrtve hogging-a.

"Smuvala sam se s jednim tipom koji je očigledno obećao društvu da će me odvesti u krevet. Kad sam ušla u njegovu sobu, vidjela sam uključen laptop na podu, a on je očigledno htjeo da njegovi prijatelji uživo prate sve što je očekivao da će se desiti. Uništila sam im zabavu tako što nisam pristala da idemo do kraja, očigledno je sve trebalo da prekine smeh grupe ljudi na moj račun", napisala je jedna djevojka.