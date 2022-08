MUŠKARCI, AKO OVU NAMIRNICU NE JEDETE - PADA VAM POTENCIJA! Stručnjak otkrio kako je 1 sastojak ključ za "ČVRSTINU"

Koja hrana pozitivno, a koja negativno utuče na potenciju?

Izvor: Sasun Bughdaryan/Shutterstock.com

Kakva ishrana utiče na seksualnu funkciju i u kom obliku protein je posebno koristan za muškarce? Na ovo pitanje je odgovorio seksolog Jevgenij Kulgavčuk i objasnio koja hrana utiče na potenciju i libido.

Želja za zdravim načinom života ponekad tera ljude da prestanu da jedu određene namirnice. Ali pre nego što ograničite svoju ishranu, bolje je da konsultujete specijaliste, inače rezultati dijete mogu da budu i te kako negativni. Pa tako, potpuno izbacivanje mesa iz ishrane može negativno da utiče na zdravlje muškaraca i, između ostalog, da dovede do seksualne disfunkcije, upozorio je seksolog.

"Mnogi faktori utiču na seksualni život pojedinca. Ograničenje unosa proteina utiče na smanjenje potencije, a postoje i drugi faktori koji imaju negativan uticaj, a to su: pušenje, alkohol, stroge dijete, loš san. Izbacivanje mesa može da dovede do seksualne disfunkcije, ali ne možemo da kažemo da je to odlučujući faktor. Polna konstitucija muškarca je od velike važnosti, a mnogi pripadnici jačeg pola koji imaju jaku ovu konstituciju imaju dobre seksualne mogućnosti, uprkos prisustvu faktora koji smanjuju potenciju", rekao je on.

Isto tako i višak mesa je štetan, pa nije zgoreg da s vremena na vreme postite, kaže stručnjak. Životinjski proteini u umesrenim količinama su neophodni svakom čoveku.

Seksolog je otkrio koja namirnica, ako je izbacite iz ishrane, smanjuje potenciju.

"Meso je vredna namirnica koja sadrži holesterol, a koji učestvuje u sintezi testosterona u Lajdigovim ćelijama, kao i aminokiselinu leucin, koja je važna za izgradnju i održavanje mišićne mase. Međutim, treba da znate da je loše i ako previše jedete meso, jer rizikujete oboljenja srca i krvnih sudova i vaskularnog sistema i metaboličkih poremećaja. Na primer, kod seksualnog uzbuđenja (kod muškaraca) važno je stanje krvnih sudova. Zato bi bilo mudro da se unos mesa ograniči na umeren. Osim toga, treba imati na umu da je erektilna disfunkcija često marker kardiovaskularnog i endokrinog sistema“, dodao je Jevgenij Kulgavčuk.

Doktor je pojasnio koji protein treba da se nađe u ishrani

"Bolje je izabrati posno, dijetalno meso, poput goveđeg ili ćurećeg. Masne sorte lošije utiču na krvne sudove. Ja često savetujem da se u ishranu dodaju jaja prepelice kao izvor proteina, ona imaju veću biološka vrednost za muškarce od na primer piletine", zaključio je doktor.