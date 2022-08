U PO*NOGRAFIJI VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO - LANSIRAN JE NOVI ŽANR! Već ima milione pregleda i prikazuje PRAVU SLIKU SE*SA

Novi žanr u pornografiji promeniće sve, pa slobodno možete da zaboravite na sve filmove za odrasle koje ste do sada gledali.

Izvor: Shutterstock/Oleg Elkov

Stručnjaci su često napominjali koliko je gledanje pornografije opasno. Ima mnogo negativnih strana, a da je sve otišlo predaleko, dokazuju i istraživanja koja su potvrdila da sve više ljudi gleda "18+ filmove" u toku radnog vremena.

Jedna od najnegativnijih strana, kažu stručnjaci, jeste da se mladi ugledaju na porno glumce, zbog čega očekuju iste "performanse" i u svom krevetu. Na taj način dolazi do gubitka samopouzdanja i nezadovoljavajućeg seksualnog i ljubavnog života.

Kako bi pružila alternativu mejnstrim pornografiji koja nosi sa sobom više štete nego koristi, iskrivljujući pravu sliku o seksu, Lili Sparks pokrenula je "Afterglow Eduporn" stranicu na kojoj spaja pornografiju sa seksom. Ono u čemu se ovaj žanr razlikuje od onog koji je svima dobro poznat, jeste da se objavljuju snimci edukativnog sadržaja.

"Htela sam da budem promena koju želim da vidim u svetu. Čak 50 odsto žena ne doživljava orgazam tokom seksualnog odnosa, a 60 odsto ljudi nije zadovoljno svojim seksualnim životom. Ni sama nisam do 24. godine iskusila orgazam", otkriva osnivačica "Afterglow Eduporna" i dodaje:

"Nisam imala pojma kako da slušam sopstveno telo ili da tražim od partnera da mi radi što me uzbuđuje", izjavila je Lili, prisećajući se kako je pokušala da mu objasni tako što mu je puštala porno filmove u kojima glumci rade ono što bi ona htela, ali ne baš onako kako bi želela.

"Ipak, kada bih otišla na mejnstrim porno stranicu, ti su snimci pokazivali tek delić onoga što želim i pokazivali seks u najužem mogućem smislu, a on je mnogo, mnogo više od toga", priznaje osnivačica novog žanra.

Na stranici koju je lansirala u martu, možete da pronađete senzualne masaže, načine kako da se ponovo osećate seksi nakon porođaja, kako da praktikujete seks ukoliko ste u invalidskim kolicima i još mnogo toga. Ovaj žanr već beleži milionske preglede, a tek je početak.

"Dobijam mnogo odličnih povratnih informacija od žena širom sveta", dodaje Sparks.

Ipak, ona nije jedina koja se zalaže za ovakvu vrstu pornografije. Erika Last, koja je već 20 godina rediteljka i producentkinja filmova za odrasle, takođe je osnovala stranicu pod nazivom "XConfessions" na kojoj možete da vidite snimke pod nazivima "Female Ejaculation", "The Art of Spanking", "Tips and Tricks for Licking Clits" i mnoge druge... Sve je nastalo jer je tokom iskustva shvatila da postoji veliko neznanje o seksualnom odnosu.

"Mnogi ljudi, naročito muškarci, nemaju pojma o različitim načinima na koje može da se stimulira klitoris ili veruju kako je ženska ejakulacija mit", kaže Erika koja se posvetila seksualnoj edukaciji koja za cilj ima isključivo žensko zadovoljstvo.