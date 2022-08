MLADIĆ SA NALUĐIM POREMEĆAJEM NA SVIJETU – TO JE SUPERMOĆ! Evo zašto je Džonson kao zgnječena buba, a Tramp kao patka

Jedan momak se izdvojio po neobičnom talentu - on može da osjeti miris riječi.

Da li ste nekada poželjeli da posjedujete supermoći kao što su čitanje misli ili predviđanje budućnosti? Jedan momak iz Njukasla, po imenu Henri Grej, ima veoma rijetku sposobnost koja ne liči u potpunosti na supermoć, ali svakako se može nazvati talentom. O čemu je riječ?

Grej ima veoma rijedak poremećaj, koja se naziva leksičko-gustatorna sinestezija. Zapravo, on može da "namiriše, osjeti i doživi" određene riječi. To znači da on ima sposobnost da poveže ukuse i mirise sa riječima. Grej odmah osjeti specifičan miris, nakon što čuje neku riječ. Kao i u književnosti, sinestezija u njegovom slučaju znači da on može da povezuje pojmove koji se prirodno ne nalaze ni u kakvoj vezi. Kako to kod njega izgleda?

Ovaj neobičan poremećaj prvi put je otkrio 2009. godine, nakon što su ga profesori i roditelji "uhvatili" da naglas komentariše imena svojih drugara, upoređujući ih sa ukusima. Pa tako, za njega Boris Džonson ima ukus "zgnječene bube", dok je Donald Tramp kao "gumena patka koja se naduvava". Zanimljivo je još jedno poređenje. Glumica Ema Votson njemu zvuči kao "kamenčić koji pada u baricu i talasa se".

"Uvijek sam povezivao riječi i imena sa ukusima, mirisima i osjećanjima i to je sve što sam ikada znao", izjavio je on.

"Jedno od najgorih imena za mene je Kirsti, što za mene predstavlja slab miris urin. Morao sam da promijenim smještaj u studenastkom domu, jer su tamo bili ljudi sa nekim od najgorih imena. Nisam mogao da se družim ili da živim sa njima."

A za najljepše ime koje u njemu budi najprijatniji miris izvdvojio je Frančesku.

"Kada god čujem ime Frančeska, ja osjetim miris tople čokolade", rekao je on.