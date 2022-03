I ONI SU SE BORILI SA AFAZIJOM, POREMEĆAJEM KOJI IMA BRUS VILIS: Poznata glumica nije mogla da zapamti ni svoje ime!

Brus Vilis nije jedina poznata ličnost koja se suočila afazijom – evo ko se još borio sa ovim poremećajem!

Svet je zatekla vest da se Brus Vilis povlači iz sveta glume, zbog poremećaja već usvojenog jezika i govora, odnosno afazije. Ovaj poremećaj pogađa sposobnosti slušanja i govora, pitanja i pisanja, a simptomi se ispoljavaju neposredno pre nastanka afazije ili nakon oštećenja mozga.

Uzroci afazije mogu da budu različiti, a najčešći je začepljenje krvnih sudova u centru za jezik koji se nalazi u mozgu, a okidač su uglavnom akutna trauma ili moždani udar. Takođe, afazija može da se javi i postepeno, usled neurodegenerativnih poremećaja, poput Alchajmerove bolesti.

Brus Vilis nije jedina poznata ličnost koja se suočila sa ovim poremećajem – evo ko se još borio sa afazijom.

Šeron Stoun

Glumica Šeron Stoun imala je 43 godine kada joj je pozlilo usled aneurizme u mozgu, a nakon toga je pretrpela i cerebrano krvarenje koje je trajalo devet dana.

Nakon što je otpuštena iz bolnice, Šeron je iznova učila da čita, imala je probleme i sa govorom, tačnije mucala je. Zbog poteškoća u čitanju i pamćenju teksta njena karijera je trpela, ali glumica je uspela da pobedi afaziju.

"Postala sam emocionalno inteligentnija. Izabrala sam da naporno radim na drugim delovima svog uma. Sada sam jača i umem da budem veoma direktna. To plaši ljude, ali to nije moj problem. Imam oštećenje mozga i jednostavno moram da se nosim sa tim", rekla je Šeron, koja je posle oporavka imala glumačke angažmane.

Izvor: Youtube/Screenshot/Randy Travis

Rendi Trevis

Nagrađivani kantri muzičar Rendi Trevis bio je hospitalizovan zbog viralne kardiomiopatije, virusa koji napada srce, nakon čega je imao moždani udar 2013. godine. Trevis je izgubio sposobnost govora i razumevanja jezika, zbog čega je jako retko davao intervjue, pošto mu je govor bio veoma narušen.

"U mom slučaju, mozak je funkcionisao i mogao sam da razumem šta mi moja supruga govori, ali nisam mogao da sastavim rečenicu kojom bioh odgovorio. Kada sam se vratio kući, jedva da sam uopšte govorio. Proveli smo tri meseca na terapiji pre nego što sam uspeo da izgovorim slovo A. Posle godinu i po dana sam mogao da kažem ’da’, ’ne’, i ’kupatilo’. Mogao sam da kažem i ’volim te’ i još nekoliko fraza, ali to je to. Bilo je to užasno frustrirajue za mene, osećao sam kao da sam zarobljen u sopstvenom telu", rekao je pevač o borbi sa afazijom.

Izvor: YouTube/screenshot/Jimmy Kimmel Live

Emilija Klark

Glumica koja je sve oduševila ulogom Deneris Targarjen u seriji "Igra prestola", 2011. godine je doživela užasno bolnu glavobolju dok je vežbala sa trenerom. Ispričala je da je osećaj bio kao da joj neko elastičnom gumom steže mozak, a ispostavilo se da je doživela redak oblik moždanog udara, tj. subarahnoidalno krvarenje.

Nakon toga nije mogla da zapamti ni sopstveno ime.

"Umesto toga, besmislene reči su mi izlazile iz usta i onda bi nastupila panika. Nikada nisam doživela takav strah", ispričala je kasnije glumica.

U njenom slučaju je afazija nestala posle nedelju dana, ali je ostao strah da neće moći da izrazi ono što želi rečima.