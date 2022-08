DEČKO OBJASNIO KAD TREBA ODBITI KUMSTVO, NASTAO HAOS: Dao sam mu 200 € od registracije, MRZIM STARINSKE OBIČAJE!

Kada se na društvenim mrežima povela rasprava o dužnostima kuma, jedan dečko ispričao je zašto i kada treba odbiti kumstvo.

Činjenica je da u narodu postoje brojna sujeverja kada je kumstvo u pitanju, naročito teorija da ne sme da se odbije ni po koju cenu.

To je bila tema sinoćne rasprave na Reditu, kada je jedan muškarac pitao korisnike kako treba da se ponaša i šta treba da radi jer je pozvan da bude kum.

"Elem, pre neki dan sam zamoljen da budem kum na venčanju koje je krajem meseca. Da li neko ima neki savet, kako se ponašati, šta raditi? Koja su mi zaduženja? Pomagajte jer ništa ne znam kao tele (znam popit', eto bar nešto). Da li mi treba krštenica iz crkve?", glasilo je pitanje korisnika, ali je među komentarima jedna priča privukla najviše pažnje.

Dečko je ispričao svoje iskustvo, kojim je pravdao zašto je potpuno u redu odbiti kumstvo. Kako kaže, "morao je da bude kum" osobi koju ni ne poznaje, kao i da mu je "muka od starinskih običaja".

"Kontam da ćete da me ishejtujete, ali baš baš ne volim svadbe, krštenja i te b*lja događaje. Bio sam kum čoveku koga u životu nisam video i morao sam da budem kum jer je staro kumstvo i otac mi je elitni manipulator koji mi je rekao da moram da budem kum. Od 7 ujutru smo bili na nogama i sve uradili od običaja i tih stvari", započeo je svoju priču i nastavio:

"Nisam imao energije i baš ne volim 'veselja', tako da sam samo sedeo, pušio cigare i pio kafu, izvinjavao se devojci što je morala da ide sa mnom, jer bukvalno nikog ne znam i ni sa kim mi se ne druži i upoznaje jer je kum isto asocijalan i neprijatan", napisao je.

Kako kaže, nerado je stavio novac u kovertu za kuma, koji je inače bio namenjen za registraciju automobila.

"Bukvalno sam stavio 200 evra u kovertu, a te pare su mi mnogo trebale za registrovanje auta. Bukvalno me ni jedan jedini put nisu pozvali kad su bili u Kragujevcu i mrzim te tupave starinske običaje gde moram da provodim vreme sa ljudima koji me ne znaju, ne vole, ne žele da me upoznaju, nego me pitaju kad ću da se ženim ili tako nešto glupo", objasnio je korsnik i dodao:

"Kapiram matorce što romantizuju to sve, ali baš sam bio pogrešan lik za to dešavanje. Svi iz sela su me gledali kao debila, jer sam se ponašao autustično jer samo sedim, ne pevam, ne pijem i ne teram kolo ili tako nešto, ali ono, jedina stvar koju bih voleo da ljudi izvuku iz svega ovoga jeste da je ponekad potrebno reći 'ne' i da se obrazloži zašto je to sasvim okej, jer kontam da bi i toj porodici značilo da imaju boljeg kuma od mene", savetovao je ovaj dečko.

Potom su usledili brojni komentari.

"Šta da ti kažem. I ja sam protiv starog kumstva. Bukvalno ne znam kako mi se kum zove, niti smo u kontaktu".

"Ljubi brat, ako voliš da popiješ po neku, onda si na konju, probaj, socijalizuj se, budi veseo koliko možeš i malo teraj segu sa narodom, čisto taj jedan dan".

"Budi tu da dižeš atmosferu kad posustane i naručuješ pesme".

