ZARAĐUJE MNOGO PARA, ALI ŽIVI KAO TEŠKA SIROTINJA: Ne koristi stvar koju imaju bukvalno svi, ŠOK je kako štedi!

Žena koja je odabrala da štedi na svemu mogućem, iako to ne mora, otkrila je na šta troši novac.

Izvor: Youtube/Screenshot/Prepper Princess

Amberk Stork poznata je kao ekstremni štediša, a svoje trikove za štednju često objavljuje i na Jutjubu pod imenom Prepper Princess.

Ova žena inače zarađuje više nego lepo, ali je odabrala da štedi što je više moguće, a o tome je napisala i knjigu koja se zove Living On Almost Nothing.

"Ne kupujem više odeću, ne trošim na zabavu, večere u restoranima, kafiće, toalet papir, ubruse, kao ni na ženske proizvode za higijenu", otkriva ona.

Amber objašnjava da nema partnera ni decu, tako da niko ne zavisi od nje finansijski, a nema ni bilo kakve dugove. Uspela je i da kupi kuću po povoljnoj ceni, tako što je ponudu dala i pre nego što je videla nekretninu.

"Platila sam je 67.000 dolara, uložila sam još 20.000 u renoviranje, ali sutra bih verovatno mogla da je prodam za 115.000-125.000 dolara. Kupila sam je pre nego poslednjeg skoka cena nekretnina", otkriva ona.

Amber objašnjava ne pije alkohol i ne puši, te joj i to smanjuje troškove, a kada sabere sve ono na šta daje novac, mesečni troškovi su joj nešto manji od 900 dolara mesečno.

"Po zaradi sam iznad nivoa siromaštva, i to značajno iznad. Ali sam ekstremni štediša, ostavljam sa strane oko dve trećine svoje zarade. Trenutno radim na investiranju u nekretnine, kako bih obezbedila sebi još pasivne zarade".

Kada je reč o nameštaju koji ima u kući, Amber kaže da je većinu kupila na rasprodajama, nešto je dobila na poklon, a nešto je nasleđeno.

Da zaista ima ekstremne načine za štednju govori i to što ova žena ne kupuje toalet papir, već u kupatilu ima bide nad kojim pere intimnu zonu nakon svake nužde.

"Toalet papir držim pored samo za goste koji dođu", otkriva Amber.

Sve uređaje koje ima u kući ova žena je kupila polovne, za male pare, a kako bi smanjila potrošnju struje, u dvorište je postavila solarne panele koji obezbeđuju energiju za aparate koje ima u dnevnoj sobi.

Amber kaže da je svesna da većina ljudi misli kako ona vodi dosadan život, ali ona želi da im objasni da za zabavu nisu potrebne pare. U slobodno vreme voli da se bavi besplatnim aktivnostima poput planinarenja, plivanja u reci, pecanja i slično.

"Postoji toliko toga što možete da radite besplatno, ne razumem zašto ljudi misle da je jedini način da se zabave, da troše novac. Pokušavam da im pokažem da postoji drugi način", zaključuje ova žena.