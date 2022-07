ZBOG JEDNE GREŠKE KOJU PRAVITE NE MOŽETE DA ODOLITE SLATKIŠIMA: Nutricionistkinja otkrila kako da kažete NE šećeru!

Nutricionistkinja i dijetetičarka otkrila je koja velika greška nas dovodi u situaciju da ne možemo da odolimo slatkišima!

Teško da ćete u svom okruženju naći osobu koja ne voli slatkiše, a baš ova hrana kod većine je glavni krivac za višak kilograma.

Nutricionistkinja i dijetetičarka Tamara Jerinić kaže da sve više ljudi dolazi po stručnu pomoć kako bi usvojila zdrave navike na duže staze, što je sjajno, a otkriva i najveće greške koje pravimo kada pokušavamo da smršamo.

"Dijete ne smeju da budu toliko deficitarne u kalorijama, što se najčešće radi. Najčešće sebi zabranimo sve i svašta, uhvatimo se za nekih par namirnica i toga se držimo kada se hranimo. To nam brzo dosadi, iscrpimo organizam, telo je željno nekih drugih ukusa i onda se tu javi problem da se vraćamo starim navikama, tako ulazimo u začarani krug", rekla je ona za emisiju "150 minuta" na TV Prva.

Nutricionistkinja je dala i savet kako na zdrav način smršati.

"Ono što je važno jeste da jedemo sve namirnice, da namirnice u toku dana budu pravilno raspoređene, da imamo redovne obroke jer nije dobro ni da pravimo ogromne razmake, da izgladnjujemo telo kao što nije dobro da se prejedamo, da vodimo računa o kombinacijama namirnica, o načinu pripreme hrane. I ono što je jako važno jeste da se adekvatno i dovoljno hidriramo, na šta jako često zaboravljamo i onda kada se desi pad energije, mi smo već dehidrirali, a nismo ni svesni toga. U tom trenutku niko neće posegnuti za vodom, nego će da se uhvati za čokoladicu kako bi se energija podigla".

Jerinić kaže da je upravo u tome i najveća greška koju pravimo, a zbog koje ne možemo da odolimo slatkišima!

"Kada su greške što se slatkiša tiče u pitanju, to uglavnom bude taj problem, neadekvatna hidratacija i uz to nedovoljno obroka u toku dana. Tada pad energije dođe jako brzo, da bismo brzo podigli energiju tu ne može da pomogne ni čaša vode ni kompletan obrok nego nam treba šećer da nas podigne i tako najčešće dolazi do tog problema sa slatkišima", zaključila je ona.