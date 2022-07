DNEVNI HOROSKOP: Bik zbog jedne osobine pati, važan dan za Vagu, Blizanci da se čuvaju lažnih prijatelja, a vi?

Pročitajte dnevni horoskop za 23. jul!

Ovan

Danas ste veoma pozitivni i odlučni da proširite svoj krug prijatelja, što će vam lako poći za rukom. Mogući su manji novčani problemi, opreznije trošite novac. Prijao bi vam odmor, ne propuštajte priliku koja vam se ukaže.

Bik

Nešto vas brine, nečim niste zadovoljni, ali ne zaboravite da kada se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Samo, otvorite četvore oči kako ne biste propustili nove prilike koje vam se ukazuju! Emotivniji ste nego inače, posebno prema partneru.

Blizanci

Imate utisak da vam ljudi danas šalju pomiješane poruke i sve vas to zbunjuje. Svakako, budite oprezni u odnosima sa drugima i vjerujte samo najbližima jer bi neko danas lako mogao da vas prevari. Moguća je glavobolja.

Rak

Pred vama je lijep dan, sve vam ide od ruke, iskoristite to da završite nešto što ste odavno počeli. Stvari u vezi se odvijaju brže nego što ste očekivali i niste sigurni kako se osjećate zbog toga. Iskren razgovor sa partnerom može da pomogne.

Lav

Danas ste primijećeni svuda, a vama to i te kako prija! Ono što će vam se, međutim, manje svidjeti je to što su svi spremni da komentarišu vaš privatni život, nemojte to da dozvolite. Nemojte da ulijećete u novu vezu samo zato da ne biste bili sami.

Djevica

Neophodno je da napravite neke promjene da biste bili zadovoljniji, a danas je idealan dan za to. Harizmatični ste i raspoloženi i svi se otimaju da budu u vašem društvu. Slobodni, neki bezazleni flert može da preraste u nešto više.

Vaga

Ako već duže vrijeme niste zadovoljni u vezi i čini vam se da nema rešenja, danas može biti dan odluke. Na poslu vas očekuje izuzetno uspješan dan, nadređeni su zadivljeni vašim sposobnostima! Više se odmarajte!

Škorpija

Uznemiriće vas neka porodična situacija, ali je najvažnije da ne dozvolite da vas to vrati u prošlost. Razmišljajte više o budućnosti, fokusirajte se na planove. Radite nešto što vas opušta i više vremena provedite u prirodi.

Strijelac

Potrudite se da budete jasniji u komunikaciji, da preciznije izražavate svoje stavove, to će vam pomoći da napredujete na poslu. Neka tajna iz prošlosti mogla bi da vam pokvari dan. Više se posvetite partneru.

Jarac

Potrebno vam je da se posvetite nekim zabavnijim stvarima, a da malo manje radite. Preopterećeni ste obavezama. Idealan je dan da ga provedete sa prijateljima, na izletu ili negdje u izlasku.

Vodolija

Danas ćete morati da se zauzmete za sebe, budite spremni da branite svoje stavove. Veoma ste efikasni i produktivni, pa vas očekuje uspješan dan na poslu. Budite direktniji u komunikaciji sa ljudima, čak i sa najbližima.

Ribe

Sjajno ste raspoloženi, pa dobijate i puno poziva za druženje koje bi trebalo da prihvatite. Posvetite neko vrijeme uređenju doma, to je ono u čemu vi uživate. Slobodni, očekuje vas flert "na svakom ćošku", veoma ste privlačni drugima.