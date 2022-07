AKO ZGLOBOVI ŠKRIPE I PUCKETAJU, TELO VAS UPOZORAVA: Iza bezazlenog simptoma se kriju OZBILJNA stanja

Kada škripanje zglobova nije bezazleno, već simptom bolesti.

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Da li ste primetili da što ste stariji, zglobovi vam sve više "škripe" i krckaju? Lekari kažu da to nije neuobičajen simptom starenja, ali može da ukaže i na određene zdravstvene tegobe.

Zašto pucketaju zglobovi?

Kod mnogih ljudi zglobovi "škripe" i pucketaju prilikom kretanja. Neki stručnjaci smatraju da to ukazuje na visoku pokretljivost zglobova, drugi su sigurni da je to individualna karakteristika svakog ponaosob, ali neki doktori upozorovaju da to može da bude simptom veoma lošeg zdravstvenog stanja.

Stručnjaci koji veruju da su škripanje i pucketanje zglobova znak ozbiljnog stanja, ističu da uzroci mogu biti različiti, od nedostatka vitamina do prisustva zapaljenog procesa.

"Kod dece se često javlja krckanje zglobova zbog hipotonije mišića. Istovremeno, sam zglob je zdrav", napominju lekari.

U detinjstvu zglobovi mogu da škripe usled zadobijenih povreda ili skolioze, što negativno utiče na zdravlje tela u celini. Ova bolest uvek utiče na stanje svih organa i sistema, uključujući zglobove.

Kod odraslih, neprijatan zvuk u zglobovima obično se pojavljuje sa godinama. On govori o prisustvu ozbiljnih promena u hrskavici i ligamentima koji okružuju zglob. Na primer, taloženja soli koje ometa normalno kretanje zgloba.

Na funkcionisanje zglobova utiče i nedostatak određenih nutrijenata. Kod odraslih i kod dece, "škripanje" može da ukazuje na početne bolesti endokrinog sistema, nedostatak vitamina D, kalcijuma i drugih elemenata u tragovima. Sve ovo, pojedinačno, a još više zajedno, dovodi do slabljenja ligamentnog aparata, zbog čega zglobovi nisu dovoljno čvrsto fiksirani, pa se javlja karakterističan zvuk.

Kako rešiti problem?

Pre svega, treba otkriti šta je uzrok. Ako postoji deficit vitamina D ili elemenata u tragovima, lekar će preporučiti određenu ishranu koja će pomoći da se problem reši.

Da biste se rešili ove neprijatne pojave, smanjili "škripanje" i "razradili" zglobove, trebalo bi da vežbate. Ne preterano intenzivno, ali redovno i umereno. Hodajte svakog dana najmanje jedan sat, a 2-3 puta nedeljno bi bilo poželjno da plivate Inače, plivanje je jedna od najboljih vežbi za bilo kakve poremećaje mišićno-skeletnog sistema.