3 TOP SAVETA KAKO DA SE ZDRAVO UGOJITE: Jedite ove namirnice i brzo ćete imati kilažu iz snova!

Pročitajte sjajne i korisne savete kako da se ugojite na zdrav način!

Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock.com

Kada se govori o kilaži, uglavnom se priča ili o mršavljenju ili o održavanju telesne težine. Iako ređe, ima i ljudi koji bi želeli da se ugoje, ali ne znaju kako.

Konzumiranje slatkiša, brze hrane i zaslađenih napitaka je siguran put da inicijalno dobijete nekoliko kilograma, ali to nije preporučljivo jer konzumiranje ovih namirnica povećava rizik od različitih bolesti – srčanih bolesti, dijabetesa, raka.

Ukoliko želite da se ugojite, bolje je da se opredelite za zdrav način, koji će vam izbalansirano povećati mišićnu masu i masti, umesto da dobijete samo masti.

Da biste se zdravo ugojili, najbolje je da se fokusirate na konzumiranje kalorijski bogatih namirnica, uz vežbanje, dovoljno sna i izbegavanje stresa – koliko možete.

Povećajte kalorijski unos

Kada želite da se ugojite, najvažnija stvar na koju treba da obratite pažnju je da budete u kalorijskom plusu, što znači da unosite više kalorija nego što ih trošite.

Da biste polako i na zdrav način došli do željene težine, najbolje je da unosite 300-500 kalorija dnevno više nego što ih trošite. To ne znači da do kraja života morate da brojite kalorije, ali će vam pomoći da to radite nekoliko nedelja, dok ne steknete uvid u to koliko kalorija otprilike unosite.

Povećajte unos proteina

Adekvatan unos visokokvalitetnih proteina životinjskog porekla pomoći će u povećanju mišićne mase. Preporučeno je da, uz redovnu fizičku aktivnost, odrasle osobe unose između jedan i 1,6 grama proteina po kilogramu telesne težine.

Namirnice koje sadrže dosta proteina su meso, riba, jaja, mnogi mlečni proizvodi, mahunarke, orasi... Mogu pomoći i suplementi proteina, ali uvek je preporučljivo da se pre uzimanja bilo kakvih suplemenata konsultujete sa lekarom.

Takođe, važno je da ne unosite ni previše proteina jer to može da poveća rizik od srčanih bolesti.

Povećajte unos ugljenih hidrata i masti

Hrana koja sadrži ugljene hidrate je uglavnom kalorijski bogata, zbog čega su ove namirnice, ali i one koje sadrži masti, važne ukoliko želite da se ugojite. Najbolje je da za svaki obrok unosite protein, masti i ugljene hidrate za svaki obrok.

Jedite najmanje tri puta dnevno i pokušajte da između ubacite neke kalorične grickalice, poput orašastih plodova, suvog voća, avokada...