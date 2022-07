PRVI POGLED NA SLIKU OCA I ĆERKE OTKRIVA DA NEŠTO NIJE KAKO TREBA: "Ovo je najjezivija priča koju sam ikad čuo"

Za dokumentarac "Djevojka na slici" kažu da je jedan od "najstrašnijih dokumetaraca" svih vremena

Netflix je izbacio dokumentarac "Djevojka na slici" koji je potresao i uznemirio gledaoce. Oni koji su ga gledali kažu da nisu mogli oči da odvoje od ekrana, ali većnina njih nije mogla ni da prepriča radnju ovog strašnog filma.

"U ovom dokumentarcu, žena pronađena kako umire pokraj puta ostavlja za sobom sina, muškarca koji tvrdi da je njen muž - i misteriju koja se odvija kao noćna mora", kratak je sinopis kojim je Netflix najavio "Djevojku na slici".

"Apsolutno jedna od najstrašnijih, najmučnijih, najjezivijih stvari koje sam ikada gledao", "Ne mogu ni da pričam o ovome, toliko je strašno", "Gledao sam mnogo dokumentaraca o zločinima, ali je ovaj uspio da me šokira i užasne", "Ovo te razara iznutra", samo su neki od komentara.

A o čemu je zapravo riječ?

"Djevojka na slici" počinje nejasnom nesrećom na putu i smrću mlade žene, ali ubrzo vodi do jezive misterije koju niko nikada nije mogao ni da zamisli. Ovo je zastrašujuća, istinita priča o lažnim identitetima, zlostavljanju, kidnapovanju i ubistvu i ništa vas ne može sasvim pripremiti za dešavanja u dokumentarcu.

Dokumentarac se fokusira na ženu čije je tijelo otkriveno pored puta u Oklahomi 1990. godine, iza koje su ostali sin i stariji muškarac koji je tvrdio da je njen muž. Policija je pokojnicu identifikovala kao 20-godišnju Tonju Hjuz, ali se ubrzo ova smrt pretvara u nerazjašnjivu misteriju. Naime, kada je Tonjinoj majci saopšteno za smrt ćerke, ona im je jednostavno otkrila da joj je ćerka umrla još u detinjstvu.

Nakon što je Tonjin identitet osporen, policija je postala sumnjičava u vezi njenog starijeg muža - Klarensa, a kao rezultat toga njen sin Majkl je ubrzo navodno smješten u hraniteljsku porodicu. Ubrzo su stvari eskalirale od jezivih do potpuno bizarnih, kada su Majklovi hranitelji podnjeli zahtjev za usvajanje, a Klarens se upustio u borbu za starateljstvo, da bi se ispostavilo da on zapravo nije biološki otac djeteta.

Girl in the Picture | Official Trailer | Netflix

Nakon što je izgubio starateljstvo nad Majklom, Klarens je jednog dana kidnapovao dječaka iz škole i obojica se nestali... Godinama niko nije znao šta se desilo sa Majklom! Međutim, ovo je tek početak priče...

Policija je otkrila da je Tonja zapravo Šeron Maršal, djevojka koja je u školskim danima bila popularna i pametna učenica koja je stekla stipendiju za studiranje vazduhoplovnog inženjerstva na Tehnološkom institutu Džordžije. No, Šeron je krila mračnu tajnu - kod kuće ju je zlostavljao očuh Frenklin Flojd koji je zapravo Klarens.

Policija je otkrila da je Frenklin osuđeni zločinac i da je bio u bjekstvu od zakona još od 70-ih godina prošlog vijeka zbog otmice i zlostavljanja djevojčice - Suzan Mari Sevakis, što je im koje je Šeron/Tonja dobila na rođenju! Dok je njegova supruga Sandra služila 30-dnevnu zatvorsku kaznu 1975. on je nestao sa Suzan, njene dvije sestre i malim bratom Filipom. Filip se vodio kao nestao sve do 2019, kada se javio čovjek koji je vjerovao da je to on, a godinu dana kasnije je potvrđen njegov identitet. Sandra nikada nije pronašla svoje najstarije dijete - Suzan i najmlađe - Filipa, ali je djevojčice Alison i Ejmi pronašla pri lokalnoj crkvenoj zajednici.

Kada je Šeron zatrudnila sa bebom drugog muškarca, Frenklin ju je praktično na silu preselio na Floridu gdje su živjeli pod pseudonimima Tonja i Klarens. Nakon što je rodila sina Majkla, Šeron je bila primorana da radi kao striptizeta da bi donijela novac Frenklinu i obezbjedila osnovna sredstva za život.

Par se vjenčao 1989. u Nju Orleansu, nedugo nakon što je Šeron (ili Tonja kako je u tom trenutku bila poznata) rodila još jednu bebu, ovog puta ćerku, i dala je na usvanjanje. Ali brak sa sopstvenom pastorkom nije bila najstrašniji zločin koji je Frenklin uradio. Samo godinu dana kasnije, 1990, Tonja je pronađena kako umire pored puta, sa povredama glave za koje je policija zaključila da nije vjerovatno da su posledica saobraćajne nesreće. Kasnije se saznalao da su neke koleginice ohrabrivale Tonju da napusti dominatnog i nasilnog supruga i pobjegne sa sinom i studentom sa kojim je imala tajnu vezu.

Nakon Tonjine smrti, dvogodišnji Majkl je smješten u hraniteljsku porodicu kod Erensta i Merl Bina u Oklahomi, a sa njima je proveo četiri godine tokom kojih ih je Frenklin (u tom trenutku Klarens) pokušavao da ga vrati. Na kraju su Ernest i Merl odlučili da usvoje Majkla, ali je tokom DNK testiranja otkriveno da Frenklin nije biološki otac, što je ubrzalo proces jer je ostao bez zakonskih prava. Ipak, Frenklin nije htjeo da pusti dijete tako lako, pa je 12. septembra 1994. upao u Majklovu školu i kidnapovao ga nakon što je držao direktora ustanove na nišanu i pobjegao sa dječakom u direktorovom kamionetu.

Nažalost, Majkl nakon toga nije viđen više nikada.

Šta je danas sa Frenklinom Flojdom?

Frenklin je 2002. konačno osuđen na smrtnu kaznu, mada ne samo zbog navedenih zločina, već i zbog ubistva Šeril En Komesi, bivše Tonjine koleginice, koja je nestala 1989. i čiji su skeletni ostaci takođe pronađeni pored puta 1995. Ipak, do dana današnjeg kazna nije izvršena, a on je i dalje iza rešetaka, ali u životu.

On je 2014. u razgovoru sa FBI priznao i da je ubio i Majkla nakon kidnaovanja. On je vlastima dao lokaciju gdje je zakopao tijelo, ali policija nije mogla da pronađe posmrtne ostatke, pa se slučaj i dalje smatra nerješenim.

Da li je Frenklin govorio istinu, a životinje su stigle do Majklovog tijela prije policije? Ili je lagao, a nekim čudom je Majkl negdje još živ? Samo Frenklin zna istinu.

Inače, u njegovim ličnim stvarima prinađene su i fotografije koje pokazuju da je Šeron/Tonja/Suzan bila kontinuirano seksualno zlostavljanja, a to je počelo veoma rano u njenom djetinjstvu. Ponađene su čak i njene fotografija u seksualno eksplicitnim pozama, počevši od njene četvrte godine.