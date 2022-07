Poznata glumica iz filmova za odrasle odgovorila na najčešće postavljana pitanja o seksu!

Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa

Mia Kalifa bila je jedna od najpopularnijih porno glumica, a sada je sportska komentatorka, ali i zvijezda OnlyFans-a. Ona je na ovoj platformi odgovorila na neka od najčešćih pitanja o seksu – gdje je G tačka, da li je veličina važna, koliko dugo odnos treba da traje...

"G tačka se nalazi na gornjem zidu vagine, na pola puta između otvora i cerviksa. Znate da ga dodirujete kada vam se čini da dodirujete malo grublju površinu, poput površine oraha. Za pronalaženje je potrebno malo eksperimentisanja, svaka djevojka dolazi do svoje G tačke na drugačiji način", rekla je Kalifa dodajući da joj je draža stimulacija klitorisa nego stimulacija G tačke, ali je još jednom podsjetila da je "svaka djevojka drugačija".

Na pitanje kako da žene dožive orgazam, porno glumica je rekla da je damama potrebno dosta predigre.

"Ne radi se samo o pronalaženju G tačke, već o različitim stvarima poput ljubljenja i razmjenjivanja nježnosti ili grubosti, zavisno od toga šta djevojka želi. Nema odgovora na pitanje koliko predigra treba da traje, samo morate da osjetite vibraciju. Ako žena pokušava malo da vodi, treba sljediti njeno vođstvo. To znači da ona ne želi da započnete penetraciju, želi da je još uzbudite. Iznad svega, ni slučajno nemojte da pitate 'da li je unutra'".

Vidi opis MIA KALIFA ODGOVORILA NA INTIMNA PITANJA KOJA SVE ZANIMAJU: Otkrila je i ono što muškarce najviše kopka! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/miakhalifa Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/miakhalifa/printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/miakhalifa/printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/MiaKhalifa Br. slika: 10 10 / 10

Bivša porno glumica je odgovorila i pitanje koje zanima gotovo sve muškarce – da li je važna veličina penisa?

"Mislim da veličina uopšte nije bitna. Najbolji seks koji sam imala definitivno nije bio s muškarcem koji je imao najveći penis koji sam ikad vidjela. Stvarno se radi o načinu na koji se ponašate prema djevojci i kako se ona osjeća prema vama. Meni je važno kako se osjećam prema osobi, a ne to šta ona radi. Ne znam da li je većina djevojaka takva, ali svakako bih rekla da se nikada ne preskače predigra. Sve to utiče na to hoće li djevojka doživjeti orgazam ili ne", rekla je Kalifa, dodajući da "ako muškarac ima igru, ako je samouvjeren, veličina nije važna".

Još jedno od često postavljanih pitanja je koliko dugo bi trebalo da traje odnos?

"Seks bi trebalo da traje između sedam i 15 minuta. Mislim da brži seks obično traje oko pet do sedam minuta, a nešto strastveniji obično oko deset do 15 minuta. Ne volim seanse koje traju sat vremena, umorim se i iznerviram", poručila je na kraju.