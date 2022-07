ALEKSANDRA BURSAĆ SE BORI SA SVE ČEŠĆIM POREMEĆAJEM KOD NAS: Otkrila šta joj je pomoglo - "Teško je, previše otekneš"

Aleksandra Bursać otkrila je da se godinama bori sa insulinskom rezistencijom.

Izvor: Instagram/screenshot/bursacaleksandra_official

Insulinska rezistencija, koju još zovu i preddijabetesom, definitivno je bolest savremenog doba. To je poremećaj koji karakterišu povišene koncentracije glukoze i insulina, hormona pankreasa koji omogućava da šećer uđe u ćelije i nahrani ih.

Među mnogobrojnim poznatim damama koje se bore sa ovim problemom, našla se i pjevačica Aleksandra Bursać. Kako kaže, zbog lošeg načina života, godinama se muči sa insulinskom rezistencijom. Objasnila je da je smršala, da je morala da promjeni životne navike, kao i da danas ovaj poremećaj drži pod kontrolom.

"Trudim se. Krenula sam na boks i svim djevojkama koje se bore sa insulinskom rezistencijom, preporučila bih da krenu na kik-boks. Eto, meni su zadnji rezultati bili super, skoro 30 odsto manji, znači da nešto dobro radim. Dobro, trudim se da redukujem i ishranu, ali ne mogu previše zbog posla i putovanja, mislim da je trening mnogo bitan. Skoro sam počela i ljekove da pijem, nisam do sad i mislim da će to sve biti dobro", otkrila je pjevačica u emisiji "A sad malo mi".

Aleksandra ističe da želi otvoreno da govori o svom problemu, kako bi na taj način pomogla drugima.

"Znam da se sa tim problemom bore i djevojke koje nisu sa javne scene, to je bolest savremenog doba. Mnogo je teško, teško je da smršaš, onda previše otekneš jer imaš previše vode, ali ako želiš, možeš to da promjeniš", zaključila je Aleksandra.

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

O ovom problemu nedavno je govorila i glumica Anja Mit, a simptomi insulinske rezistencije su lako uočljivi.

"Pretjerano gladovanje, pretjerana potreba da se nešto pojede, da se tada osjećamo bolje, postojanje postepenog povećanja u tjelesnoj težini mogu da budu znaci koji će nam ukazati na to da neko možda ima povećanje šećera u krvi. Sam visok nivo insulina, koji je posljedica insulinske rezistencije na tkivnom nivou nas dovodi do toga da više koristimo proste šećere... Imamo potrebu da unesemo. Ukoliko mi jedemo više nego što je potrebno, a to su tri obroka dnevno kod normalne osobe, koja nije na nekakvom režimu. Sve preko toga je previše. Ukoliko imamo čestu potrebu da nešto jedemo, to dovodi do hiperinsulizma", rekao je jednom prilikom endokrinolog dr Đuro Macut na Kurir televiziji.

Pogledajte kako Aleksandra sada izgleda: