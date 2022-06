PEH KOJI NIKAD NEĆE ZABORAVITI! Pevačica razočarala gosta - tražio joj pesmu, usledio šok: "Tada nisam znala!"

Aleksandra Bursać priznala da jednom prilikom nije uspela da ispuni muzičku želju jednog gosta.

Aleksandra Bursać veoma je angažovana, te vredno radi i nastupa tokom cele godine, a ovom prilkom je za medije otkrila i da je letnju sezonu uveliko bukirala tezgama.

Njeni nastupi su vrlo posećeni, a pevačica ne krije da su joj se, kao i brojnim njenm kolegama, kroz karijeru desili i pehovi. Ona je priznala da jednom prilikom nije znala, odnosno nije mogla da se seti pesme koju joj je gost tražio.

"Desilo mi se, sećam se i koja je to pesma bila, 'Šta će mi šalvare' Vere Ivković, mislim to je stvarno stara pesma i jako lepa, ali eto desilo mi se da je u tom momentu nisam znala, ali sam je naučila, to je najbitnije", prisetila se pevačica i odmah zapevala stari hit.

Kako kaže u takvim situacijama snalažljivost je ključ, mada se i to stiče iskustvom, kojim se ona svakako može pohvaliti.

"Dešava mi se i da zaboravim tekst, i u emisijama pa čak i uživo kada pevam iako znam veliki broj pesama, možda i nekoliko hiljada. a čak mi se i u takmičenju dešavalo to (smeh), al uglavnom se snađem, dam publici da peva", nasmejala je sve Aleksandra.

