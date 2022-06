U ČEMU JE PROBLEM?! Bursaćeva se obratila Aleksandri Mladenović i kolegama koje su je PROZIVALE! Pomenula i Andreanu

Velika prašina podigla se kada je s Jutjuba skinuta originalna verzija pesme "Cipele" koju izvode Andreana Čekić i Emir Đulović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Instagram/Aleksandra Mladenović/Instagram/Aleksandra Bursać

Pevačica Aleksandra Čekić više nije deo pomenute numere, a njene deonice prepevala je njena koleginica Aleksandra Bursać. Mnoge javne ličnosti stale su u Andreaninu odbranu i osudile ovaj Aleksandrin potez, a ona je sada odlučila da se po prvi put nakon skandaloznih naslova direktno obrati kako kolegama, tako i celokupnoj javnosti.

Andreana se više puta oglašavala na ovu temu, te je često imala samo reči hvale za Bursaćevu, ali i priznala da joj nije bilo pravo kada je čula da će neko prepevati njenu hit pesmu. Mnoge njene kolege su takođe stale u njenu zaštitu, a Aleksandra Mladenović je jednom prilikom istakla da uopšte nije u redu to što je Bursaćeva uradila.

S druge strane, Aleksandra se retko oglašavala ovim povodom, a sada je nakon nekoliko meseci prekinula ćutnju i upravo ovu izjavu Aleksandre Mladenović iskoristila kako bi odgovorila kolegama i javnosti na aferu oko pesme.

"Nisam se oglašavala na ovu temu mesecima, doživela sam nerazumevanje od kolega i javno prozivanje, ali mislim da je sada stvarno dosta. Niti sam preotela pesmu, niti je meni iko od njih u oči išta od toga rekao, jer bih ja obrazložila postupak ponovog snimanja pesme. Niti sam neko ko je skandalozna ličnost i to moja publika odlično zna, ali mislim da je ovo prevršilo svaku meru. Aleksandra Mladenović mi apsolutno ništa nije rekla, iako smo radile zajedno i sretale se. Kada bi meni neko sklonio sa Jutjuba moju pesmu koja je moj lični pečat, rešila bih to na sudu. Izjave kao što su "nije kolegijalna, nije fer", i tako dalje, nije mi jasno po čemu ja to nisam fer? Pesmu je lično Andreana skinula sa Jutjuba, je l' to kolegijalno i ok? Znači, ako je Andreana lično skinula pesmu sa Jutjuba svojom voljom, u čemu je onda problem? Hvala na razumevanju i više se ne oglašavam na ovu temu", istakla je Aleksandra Bursać u okviru svoje objave na društvenoj mreži Instagram.

Vidi opis U ČEMU JE PROBLEM?! Bursaćeva se obratila Aleksandri Mladenović i kolegama koje su je PROZIVALE! Pomenula i Andreanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 11 11 / 11

Do sukoba između Andreana i Aleksandre došlo je kada je tekstopisac i producent Saša Lazić, koji potpisuje pomenutu numeru odlučio da je ukloni sa muzičke platforme Jutjub i tuži Čekićku i navodno potraži vrtoglavih 50.000 evra, koliko smatra da mu pripada od pregleda na Jutjubu.

Zbog spora između autora pesme i pevačice oko zarade od pregleda spota, koji je samo na Jutjubu viđen sto miliona puta, prvobitna verzija pesme se ne može naći nigde na internetu, a sada se sluša nova - ona koju je prepevala Aleksandra Bursać.