"NE MOGU DA SHVATIM ŽENE KOJE RADE OD 9 DO 5": Troši hiljade evra dnevno, ni kafu ne kuva sama - za sve plaćam drugima!

Devojka koja živi na račun svojih roditelja priznaje da bukvalno ništa ne voli da radi sama i za sve plaća drugima. Tvrdi i da je već "dovoljno težak posao izgledati ovako dobro".

Roma Abdeselam je devojka koju na TikToku prati više od 600.000 ljudi, kojima redovno pokazuje snimke iz svog života. Ova devojka je nezaposlena, ali je dete bogatih roditelja, tako da je njen "posao" samo da uživa i troši pare.

Svojim snimcima, ali i izjavama, Roma osvaja simpatije, ali i brojne kritike ljudi. Ova devojka tvrdi da uopšte nije lako biti nezaposlen, te da je to što ona brine o sebi kao žena zapravo dovoljan posao.

"Brinuti o sebi kao o ženi, pa to je već posao. Nemam pojma kako žene rade od devet do pet i onda stignu da bilo šta urade, pa meni je ovo već posao od devet do pet".

Roma inače živi u Njujorku i tvrdi da, iako nije zaposlena, nema ni trenutka slobodnog vremena.

"Volim da započnem dan šoljom kafe, ali mrzim da radim bilo šta, tako da jednostavno poručim da mi donesu kafu. Posle toga obično treniram", kaže ova devojka o početku svog dana.

Posle treninga uglavnom ide pravo u frizerski salon, dok popodne provodi u šopingu nakon ručka sa prijateljima – svakog dana ruča u 13 časova.

"Onda, ako imam vremena, ubacim još jedan trening, a posle toga imam taman dovoljno vremena da se spremim za večernji izlazak sa prijateljima".

Roma priznaje da sav luksuz u kojem uživa finansiraju njeni roditelji i otvoreno kaže da ne voli da mrdne prstom, čak ni za najjednostavnije stvari, ako može nekome da plati da to uradi umesto nje.

"Mrzim da sama perem kosu – to je dosta posla, pa jednostavno platim nekome za to i feniranje nekoliko puta nedeljno. Mrzim da radim bilo šta, ne znam kako da sama operem kosu, pa neko to radi umesto mene", ističe ova devojka.

Najviše novca troši na odeću – garderoba koju poseduje vredna je oko 1,8 miliona evra, a godišnje na "krpice" troši oko 290.000 evra.

Inače, u kupovinu ide četiri puta nedeljno, a najviše je za jedan šoping potrošila 46.000 evra. Priznaje da svu odeću nosi jednom ili najviše dvaput, a onda je donira, da joj ne bi zauzimala mesto.

Pored odeće, Roma svakog meseca troši novac i na botoks i sređivanje obrva, kao i brojne dermatološke tretmane, masaže... Putuje oko deset puta godišnje, ali je najsrećnija kod kuće, a kaže da se njeni roditelji nadaju da će ona uskoro početi da zarađuje za sebe.

"Porodica me pritiska da nađem posao i da se udam jer ne žele da zavisim od njih finansijski, ja sam kao pijavica", iskreno kaže ova devojka.

Roma je, istine radi, počela i da zarađuje nešto novca od TikToka, gde snimci u kojima pokazuje svoj luksuzni stil života imaju višemilionske preglede i donose joj oko 23.000 evra mesečno.

Ali, i to ima svoju cenu, pošto pored novca dobija i pretnje smrću od osoba kojima se ne dopada. Ipak, kaže da je to ne dotiče mnogo, te da najviše voli da zadirkuje ljude koji je napadaju i tvrdi da joj na kraju uglavnom upute izvinjenje jer ne očekuju da će im ona uopšte odgovoriti.