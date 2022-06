UMREĆE ONI KOJI NEĆE DA SE VAKCINIŠU! Dr Šekler o novim podvarijantama, otkrio ko je NAJMANJE ZAŠTIĆEN

Doktor Milanko Šekler ističe da se nove podvarijante lakše prenose, ali da će ih teško podneti oni koji ne žele da se vakcinišu.

Doktor Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, rekao je za RTS da će korona stići do nivoa gripa, ali da će do tad još hiljade ljudi umreti. Kako je rekao, glavni razlog je taj što ne žele da se vakcinišu, a potom je objasnio i ko je najmanje zaštićen.

"Situacija je takva da i kod nas i u regionu dolazi do povećanja broja obolelih od kovida, a i u 13 zemalja EU trendovi su takvi da dolazi do povećanja slučajeva na dnevnom nivou ili do više hospitalizacija ili do povećanja broja umrlih. U tri zemlje, Norveškoj, Slovačkoj i Irskoj, imamo povećanje broja umrlih, jer je prilično vremena prošlo od vakcinacije, kod nekih skoro godinu dana od treće doze. Starije osobe sa slabijim imunološkim sistemom imaće slabiju zaštitu", rekao je dr Šekler i dodao:

"Sada se širi jedna od varijanti omikrona B.A4, B.A5. Omikron ima pet varijanti i mi smo oko Nove godine obolevali od prve varijante. I ostala četiri soja dolaze iz Južne Afrike. U Portugaliji je B.A5 soj preuzeo primat, tako da oni za dve nedelje imaju broj zaraženih oko 200.000, odnosno 13.000 na dnevnom nivou", istakao je Šekler.

Upozorio je da onaj ko je preboleo prvu varijantu omikrona ima slabu zaštitu i može lako da se razboli, kao i da je prenosivost novih sojeva veća.

"Ovo zlo može da se prođe na lakši i teži način, da se vakcinišete prema preporuci, a ako se razbolite, biće vam lakša slika. U Srbiji se 60-70 odsto ljudi zarazilo omikronom, a baš taj omikron daje vrlo slabu zaštitu na novu liniju omikrona. Međutim, nama je važno da nema težih kliničkih slika i veće smrtnosti", ocenio je doktor Šekler.

"Biće sve manja smrtnost, ako Bog da, sve ide u tom pravcu. Kada se neko zarazi nekoliko puta, biće na kraju u situaciji da se zarazio i da i ne zna da se zarazio. I sve će da se svede kao na pojavu jednog običnog gripa. Za sada je smrtnost od korone nekoliko puta veća nego od gripa", istakao je Šekler i dodao:

"Korona gubi na snazi. Korona će doći do nivoa gripa, ali do tada će umreti još hiljade ljudi koji nisu morali jer smatraju da su pametni i neće da se vakcinišu. Koliko vidim, ima vakcinisanih sportista brdo i fenomenalno igraju", rekao je Šekler apelujući na sve da se vakcinišu.