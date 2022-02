KAKO KORONA STVARNO UTIČE NA SEKS? Urolog upozorio i koji muškarci su u RIZIKU da im se smanji penis od kovida!

Kome korona smanjuje penis i kako zaista utiče na seksualni životl, objasnio je urolog Milošević!

Izvor: K1 printscreen

Urolog i seksolog prof. dr Aleksandar Milošević je opisao kako korona utiče na penis i savetovao pacijente koji su je preležali koliko dugo ne bi smeli da imaju seksualne odnose.

"Korona utiče na polne ćelije, hormone i organe, ali i na smanjen libido. To je uzročno-posledična veza, jer smanjen libido dovodi do nepotpune erekcije, pa je samim tim i polni organ muškaraca manji", objasnio je on.

Samo u najtežim slučajevima će se penis smanjiti, rekao je on i podvukao da su to pacijenti koji najčešće ne prežive infekciju.

"Penis se smanjuje kod onih ljudi koji nažalost najčešće preminu od kovida, jer bolest izazove duboku trombozu perifernih krvnih sudova. Koliko zapravo kovid utiče na polne organe znaćemo tek za nekoliko godina, jer smo mi trenutno i dalje u eksperimentu", kazao je seksolog.

Planeta je u kandžama korone već dve godine i doktor prati neke od pacijenata već godinu dana. Evo šta je uočio!

"Kovid ostavlja traga na ćelijama testisa baš kao i na svim drugim ćelijama i primetno je smanjenje broja spermatozoida kod muških pacijenata nakon infekcije. Kod nekih i do trajnog poremećaja u broju spermatozoida. Ne znamo ni nuspojave antivirusnih lekova, jer istraživanje svakog leka traje najmanje pet godina", rekao je on u emisiji "Uranak" televizije K1.

Za kraj je urolog savetovao svima da nakon infekcije kovidom sačekaju sa seksualnim odnosima najmanje dve do tri nedelje.