MUŠKARCI POLUDELI ZA NOVIM TRETMANOM ZA PE*IS: Osvanuo snimak procedure, oglasili se i stručnjaci! (VIDEO)

Kozmetičarka pokazala kako izgleda procedura ubrizgavanja filera u penis, tretman za kojim su muškarci "odlepili"!

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov/Instagram/porestarand charettecosmetics/Printscreen

Iako se misli da su uglavnom žene te koje idu kod plastičnih hirurga i kozmetičara kako bi uvećali, umanjili ili na drugi način korigovali pojedine delove tela, ni muškarci nisu imuni na to.

Ali, dok dame možda najviše pumpaju usne ili grudi, oni koriguju veličinu penisa, i to novim tretmanom koji je postao hit u svetu. Sve je više muškaraca koji odlaze na tretman ubrizgavanja filera u polni organ, a jedan medicinski spa centar iz Džordžije u SAD-u, pokazao je i kako ta procedura izgleda.

Snimak koji je za kratko vreme postao hit na društvenim mrežama pokazuje kozmetičarku koja ubrizgava filere u muški polni organ, koji je, naravno, sakriven emotikonom, a u opisu videa se tvrdi da penis na ovaj način, ubrizgavanjem hijaluronske kiseline, postaje duži i deblji.

"Filer za penis. Poput nekih žena koje žele veće grudi i zadnjicu, neki muškarci žele veće penise! Penis filer je odličan za muškarce koji žele veći i deblji penis. To možemo postići korišćenjem dermalnog filera koji se ubrizgava u penis! Povećana dužina i debljina, rezultati traju do dve godine, rađeno je diskretno u ordinaciji, a cena zavisi od toga koliko nam je špriceva potrebno".

U komentarima se javilo mnoštvo muškaraca koji su se zainteresovali za ovaj postupak, ali treba napomenuti i da su stručnjaci nešto ranije izrazili svoju brigu zbog potencijalnih nuspojava koje mogu da se jave nakon tretmana.

Urolog dr Asif Munir ranije je izjavio da on "ne preporučuje" muškarcima da to rade.

"Sve ove procedure uvećavanja uglavnom povećavaju obim, a to neće imati nikakvog efekta na dužinu u erekciju – tako da, to funkcionalno ne poboljšava ništa. Štaviše, može da dovede do komplikacija koje mogu negativno da utiču na seksualne funkcije", upozorio je on.

Estetski hirurg dr Ros Peri saglasan je sa ovim navodima i upozorava da procedura može da izazove bolne modrice, otoke, potencijalne infekcije i ožiljke.

"Još jedna potencijalna nuspojava je erektilna disfunkcija usled začepljenja krvnih sudova", istakao je.