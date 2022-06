"URADILA SAM EKSTREMNU TETOVAŽU I SVI ME PITAJU ISTO": Gde god se okrene, svi joj postavljaju ista GLUPA pitanja! VIDEO

Devojka koja je uradila prilično ekstremnu tetovažu na ruci otkriva da joj ljudi svakodnevno upućuju ista pitanja i komentare.

Ko god ima bilo kakvu tetovažu na ruci, reći će vam isto – ljudi uvek pitaju "a šta ti znači ta tetovaža?". Ali, da to nije najgore što mogu da vas pitaju, svedok je devojka koja je uradila prilično ekstremnu tetovažu na ruci.

Ona je praktično celu ruku, od ramena nadole, obojila u crno, a onda se požalila na TikToku da joj svi postavljaju ista glupa pitanja.

Pošto su tetovaže trajne i obično imaju neku simboliku za osobu koja istetovira određenu stvar na telu, za tetovažu ove devojke svi odmah pretpostavljaju da nema nikakvo značenje.

Osim toga, neki joj kažu da izgleda kao da joj "ruka truli", a drugi joj prebacuju da želi da bude "delimično crna".

Pored toga što joj upućuju takve komentare, svi je pitaju i da li je tetoviranje bilo bolno – a neki je onda pitaju i zašto je uopšte odlučila da se istetovira.

"Ne kažem da me sva ova pitanja nerviraju. Više je to šta mogu da očekujem od ljudi da me pitaju", kaže ipak ova devojka u videu.

Pogledajte 00:27 Pitanja o tetovaži Izvor: TikTok/runabyte Izvor: TikTok/runabyte

Inače, tetovaže koje podrazumevaju da se deo tela ili celo telo potpuno prekriju crnom bojom, sve su popularnije – neki na ovaj način prekrivaju staru tetovažu koja im se ne dopada, a drugi to rade iz estetskih razloga.

"Koja je poenta toga? Volim tetovaže, ali ovo ne razumem", "Zašto prosto ne nosiš crni rukav?", "Zamisli kako će biti ako budeš želela da je ukloniš", neki su od komentara koje su ovoj devojci uputili na TikToku.