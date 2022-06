KAKO DA SMRŠATE BRZO, A BEZ GLADOVANJA: Nutricionisti imaju rešenje, bolji plan za mršavljenje niste čuli!

Evo kako da brzo, ali bezbedno i zdravo smršate!

Kada odlučimo da skinemo višak kilograma, svi želimo da taj cilj ostvarimo što je brže moguće. Uvek su tu razne dijete koje podrazumevaju gladovanje, koje možda pomažu, ali nisu dobre po zdravlje.

Dobra vest je da možete smršate na zdrav način, a opet prilično brzo, samo ako pratite nekoliko jednostavnih koraka.

Uz doručak unesite najmanje 20 grama proteina

Nemojte da preskačete najvažniji obrok u toku dana da biste brzo smršali! Nutricionistkinje Tami Lakatos Šejms i Lizi Lakatos umesto toga savetuju da unesete određenu količinu proteina tokom prvog, jutarnjeg obroka, kako bi nivo energije i šećera u krvi bio stabilan.

"Protein usporava varenje i spečava nagle promene koje dovode do osećaja gladi i želje za šećerom, čak i nakon što smo uneli dovoljno kalorija", objašnjavaju one. Jedna od najčešćih grešaka koje ljudi prave je, dodaju, to što pojedu doručak bogat ugljenim hidratima, pa nakon nekoliko sati imaju "napad gladi" i tako unesu previše kalorija.

Nutricionistkinje pojašnjavaju da adekvatan unos proteina za doručak pomaže u mršavljenju sprečavajući kasnije prejedanje, ali savetuju da to bude kombinacija proteina i složenih ugljenih hidrata.

Unosite vlakna za svaki obrok

Vlakna imaju važnu ulogu u mršavljenju i održavanju telesne težine. Najviše ih ima u voću, povrću, celim žitaricama i mahunarkama, a pored toga što vas brže zasite, održavaju stabilnim nivo šećera u krvi.

Nutricionistkinje Tami i Lizi dodaju da su istraživanja dokazala da nas vlakna duže drže sitim, na taj način smanjujući broj kalorija koje unesemo tokom dana.

Izbegavajte večernje grickalice

Grickanje uveče usporava sagorevanje masti, odnosno izaziva gojenje i, pored toga, ometa san.

"Ljudi obično skinu veoma brzo nekoliko kilograma kada izbace ovu naviku, tj. smanje broj kalorija koje unose pre spavanja, kada se i metabolizam usporava", ističu sestre nutricionistkinje.

Ako ste, pak, gladni uveče, ne treba ni da odete gladni na spavanje. Uzmite nešto malo i lagano, poput čaše toplog mleka sa malo kurkume, đumbira i cimeta. Ovaj napitak ima antizapaljensko dejstvo, ubrzava mršavljenje, a stomak vam neće biti prazan kada legnete.

Obrok započnite povrćem

"Konzumiranje salate ili supe od povrća pre obroka dokazano smanjuje broj kalorija koje unesemo tokom obroka. Umanjiće glad, bićete siti, a unećete manje kalorija", pojašnjavaju nutricionistkinje.

Svakodnevno jedite namirnice bogate magnezijumom

Magnezijum opuša telo, zauzvrat snižavajući nivo kortizola. Kada je kortizol visok, mršavljenje je mnogo teže, a takođe se visok nivo ovog hormona povezuje sa taloženjem masti na stomaku.

"Nivo kortizola raste i ostaje visok zbog stresnog načina života, tako da je opuštanje tela redovnom konzumacijom magnezijuma tokom dana koristan način da se spusti nivo kortizola i napreduje u mršavljenju", poručuju nutricionistkinje.

One predlažu da uz doručak uzmete malo badema ili bundevinih semenki, za ručak cele žitarice ili pasulj, a za večeru lisnato zeleno povrće jer te namirnice sadrže dragoceni magnezijum.