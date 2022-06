ŠTA JEDU NAJBOGATIJI LJUDI NA SVIJETU? Čudne navike milijardera - ko voli BUBE na jelovniku, a ko ne može bez HLJEBA

Ako ste mislili da se milijarderi hrane zdravo, prevarili ste se - posao im je važniji od ishrane.

Često slušamo savjete poznatih i uspješnih ljudi, posebno kada je riječ o njihovim navikama, načinu života, ishrani. Mnogi ljudi misle da je zdrava ishrana znatno skuplji izbor, pa su stručnjaci često isticali da je to daleko od istine.

Ipak, da li se na svakodnevnoj trpezi milijardera nalazi zdrava hrana ili ne? Dok neki od najbogatijih ljudi na svijetu grickaju zelene jauke, drugi priznaju da zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost nisu dio njihovog života.

Mark Zakerberg

Osnivač bivšeg Fejsbuka, a sadašanje Mete, 2011. godine donio je hrabru odluku: da jede samo meso životinje koju je sam ubio. To je u jednom intervjuu potvrdio i suosnivač Tvitera Džek Dorsi.

"Jedemo kozu koju si ubio?", upitao je Marka, na šta je on odgovorio: "Da, sviđa mi se".

Iako se zaista vjeruje da Mark ima kozu, čini se da je Marku važniji rad od ishrane.

"Postaneš li ikada toliko uzbuđen zbog onoga na čemu radiš da zaboraviš jesti? Mislim da sam zbog ovoga izgubio 10 kilograma u poslednjih mjesec dana", napisao je jednom prilikom na svojoj Fejsbuk stranici.

Ilon Mask

Američki milijarder takođe daje prednost poslu. U svojoj knjizi iz 2015. "Tesla, SpaceX i potraga za fantastičnom budućnošću", napisao je:

"Da postoji način na koji ne bih morao da jedem da bih više radio, ne bih jeo".

Odavno se vjeruje da je Mask tokom studiranja trošio samo jedan dolar dnevno da pokrije troškove hrane, ali je u jednom od najnovijih intervjua, u podkastu "Joe Rogan Experience" otkrio da voli hranu.

"Radije bih jeo ukusnu hranu i živio kraći život. Ukusna hrana je super. To je jedna od najboljih stvari u životu. Što sam stariji, teže je ostati mršav. Prekomjerna težina je veliki problem", rekao je.

Opra Vinfri

Dnevni jelovnik iz "Oprinog 7-dnevnog dnevnika hrane" sadrži organski proklijali tost od cijelih žitarica s pečenim jajetom i dvije kriške ćuretine za doručak.

Dok za ručak konzumira burger od ćuretine sa majonezom sa minimalnom masnoćom, za užinu jede zelene jabuke. Večera je rezervisana za voće i jogurt preliven orasima i žitaricama.

Cilj njene ishrane jeste da se sastoji od 20 odsto proteina, 30 odsto masti i oko 50 odsto ugljenih hidrata.

"Ovo je radost za mene. Volim hljeb. Volim hljeb", rekla je voditeljka jednom prilikom, ističući koliko joj je hleb slaba tačka.

Džef Bezos

Mnogi se sjećaju Džefa Bezosa koji je proždirao cijelu pečenu iguanu na ekskluzivnoj večeri u Njujorku 2018. godine, koja je uključivala pitona, tarantule i bube na jelovniku.

Reklo bi se da može da podnese egzotičnu kuhinju, ali osnivač i izvršni predsjednik Amazona je svako jutro jeo keks - sve dok se nije oženio.

"Zagrijao bih rernu na 375, izvadio bih lim za pečenje, otvorio Pillsbury keks i stavio ih sa maslacem i pojeo bih cijeli pleh. I bio sam mršav kao štap. Mekenzi me posmatrala kako to radim svako jutro tri mjeseca i konačno me jednog dana zaustavila i pitala: 'Znaš li uopšte šta je u tome?'", oktiro je Bezos koji danas svakog konzumira zdrav doručak.