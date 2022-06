HOROSKOPSKI ZNACI KOJI VAM NIKAD NEĆE POKAZATI EMOCIJE:Oštri su i ozbiljni, teško ih je voljeti, a zapravo je sve MASKA!

Astrologija otkriva horoskopske znake koji neće tako lako pokazati emocije.

Dok neki ljudi srčano srljaju u sve što žele, postoje i oni koji strogo vode računa da se "ne opeku". Oni će vam sigurno izgledati oštro ili grubo, ali samo zato što imaju oprezniji pristup životu i stvaranju odnosa sa drugim ljudima.

To se dešava čak i da kada vide potencijalnog partnera. Zbog toga vam se čini da ih je teško voljeti, a astrologija otkriva o kojim horoskopskim znacima je riječ:

Strijelac

Strijelac često ima ozbiljan stav, pa ga mnogi shvataju pogrešno. Čini se da su zatvoreniji za ljubav, da ćete ih teško pridobiti ili da nemaju lijepo mišljenje o vama. Ipak, istina je da Strijelac pokazuje svoju ljutnju kada osjeća da nije voljen. U stanju je da izgovori teške riječi i na taj način odbije ljude koji su željeli da mu se približe.

Djevica

Djevice imaju visoko samopoštovanje, a stav "da sve znaju" često može nervirati okolinu. To su možda dobre osobine kada je prijateljstvo u pitanju, ali mnogi ovo ne žele da vide u ljubavnom odnosu. Djevice to neće promijeniti, jer one uživaju u superiornosti, a zato ih je jako teško voljeti.

Škorpija

Možda je Škorpija jedini vodeni znak koji ima problema sa povjerenjem. Plaši se da bude povređena u ljubavi jer ona to posmatra kao izdaju, a izdaju ne prašta. Zbog toga ne želi da pokaže svoje emocije i osjećajnost. Podigne zid, ali koliko god bile teška u ljubavi, Škorpija je pravedna.

Rak

Kada se Rak prvi put zaljubi i doživi "slomljeno srce", većini od njih potrebne su godine da prebole bol. Možda se zato više čuvaju u svojim budućim vezama i ne olakšavaju drugima da ih vole. Voljeti ovog razdražljivog Raka je ipak vrijedno truda.