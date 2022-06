PIJU SUPLEMENTE, A KRVNA SLIKA POKAŽE DA NIŠTA NISU UNELI! Evo zašto se to dešava i koliko je važno da SOLITE hranu!

Mnogi greše pri uzimanju suplemenata i zbog toga što se odriču soli, a nisu ni svesni kako to uiče na zdravlje.

Koliko je so važna u ishrani, posebno za žene u reporoduktivnom periodu, kada primenjivati prirodnu suplementaciju, da li svi treba da je uzimaju i gde se najčešće greši, otkrila je naturopata Jelena Pak.

Gostujući u "Jutru" na prvoj, Jelena je objasnila da je najveći problem što ljudi piju suplemente "na svoju ruku", a da nikada nisu uradili hormonski sastav.

"Svi smo poslednjih godina primetili da su apoteke prepune prirodnih preparata. Tu ima dosta i pozitivnih i negativnih iskustava. Suplemente treba posmatrati kao dodatke ishrani. Neće jedan suplement rešiti problem, ali će pomoći ukoliko i sami promenite neke navike. Tada će biti pomaka u zdravlju", kaže Jelena i otkriva šta su najčešće predrasude.

"Medicina će reći da se ne apsorbuju dobro, da lekovi ne služe ničemu jer samo prođu kroz organizam, da nemaju nikakav efekat. To je delimično tačno, zato što postoje i kvalitetni i manje kvalitetni. Postoje oni koji se hemijski proizvode u laboratorijama, koji se ne zadržavaju, a postoje i oni koji su prirodni, uglavnom su to neke biljke, koje mogu da doprinesu da popravite zdravlje", otkriva ona.

Jelena Pak je objasnila koje suplemente bi bilo poželjno da pijemo.

"Vitamine D, B, C, cink. Nije neophodno da uzimate i ne treba da uzimate tek tako samo, napamet, ali najbolje je da se uradi hormonski sastav, da se vidi šta je to što vama treba. Oni mogu da imaju negativne posledice ako se uzimaju napamet. Dešava se da u krvnoj slici pokaže da su ljudi i dalje u deficitu, iako su uzimali suplemente dugo vremena", otkrila je ona.

Iako mnogi misle da je so štetna za zdravlje, istina je potpuno drugačija.

"Naučili smo da ne treba da se soli hrana jer je loša za nas. To je tačno, ali ukoliko neko ima problema sa povišenim pritiskom ili neke bubrežne probleme. Sa druge strane, so je veoma važna za zdravlje štitne žlezde. Kuhinjska so koju koristimo sadrži puno joda, a jod je jako važan za zdravlje štitne žlezde, smanjuje upalne procese u organizmu, bolje se aprosbuje magnezijum, pa samim tim bolje da spavamo", kaže Jelena i dodaje:

"U poslednje vreme, ljudi su više počeli da vode računa o ishrani ili zdravlju, pa su izbacili i so. Ne treba to da radite. Ukoliko je neko zdrav, treba da jede so. SZO odredila je da je 6 grama soli potrebno da unesete", otkrila je ona.