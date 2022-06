ZGADIĆE VAM SE KAD ČUJETE ŠTA SE DEŠAVA AKO SPAVATE GOLI: Doktor detaljno objasnio - hvala vam, ali nije trebalo!

Iako smo nekoliko puta čuli da je spavanje bez odeće zdravo, doktor ističe da je to daleko od istine.

Izvor: Shutterstock/l i g h t p o e t

Lekari su do sada obično isticali da spavanje bez odeće omogućava koži da diše i eliminiše sve što bi moglo da vam ometa protok krvi. Osim toga, tvrdili su da se na taj način poboljšava cirkulacija u celom telu, kao i da se smanjuje rizik od razvoja gljivičnih infekcija ili iritacije kože.

To nisu sve prednosti koje su se navodile. Ipak, doktor koji je koristio aplikaciju za spavanje, a koja vam govori šta ste radili u toku sna, došao je do zanimljivog, ne baš prijatnog otkrića.

"Evo zašto nikada ne bi trebalo da spavate goli. Prosečna osoba ispušta gasove od 15 do 25 puta dnevno, a to se može dogoditi kada spavate. Naučna studija je dokazala da svaki put kad ispustite gas, prskate sićušnu količinu fekalnog materijala", rekao je on.

Ova aplikacija je veoma zaživela, a njeni korisnici ostali su zgroženi.

"Hvala doktore, ali nije trebalo", "Fuj, ja obožavam da spavam gola", "Nismo baš morali ovo da znamo", "Ali ja redovno perem posteljinu na visokim temperaturama", glasili su komentari.

Izgleda da se stav o spavanju bez odeće prilično promenio kod stručnjaka. Sada ističu da je dokazano da nema nikakav uticaj na kvalitet sna, već da je to samo stvar ličnog izbora.