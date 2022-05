ČESTO JEDEMO MAJONEZ, A NE ZNAMO NAJVAŽNIJE O NJEMU: Doktorka otkrila šta se dešava u telu i koje OPASNOSTI PRETE

Gastroenterološkinja je otkrila koliko je majonez štetan po zdravlje.

Izvor: PRINTSCREEN/YT/ONE DAY ONE RECIPE

Majonez uz viršle, grilovano meso, u salatama... Ova namirnica se često nalazi na jelovniku kod nas, ali da li znate šta se dešava u vašem telu ako je često jedete?

Ruska gastroenterološkinja i nutricionistkinja, Nurija Dijanova, objasnila je kakve posledice po zdravlje mogu da vam se dese ako preterujete u konzumiranu majoneza.

Svi znaju da je ova namirnica smrt za holesterol, 100 grama sadrži čak do 60 odsto masti, što znači da je majonez štetniji po zdravlje i više goji od najmasnije pavlake.

Dijanova je upozorila da ako preterujete u konzumiranju majoneza, velika je verovatnoća da ćete imati problem sa viškom kilograma, a javiće se i bolesti poput pankreatitisa i holecistitisa. Osim toga, može doći do opuštanja probavnog kanala, što će dovesti do učestalih napada gastritisa.

"Višak kilograma, pankreatitis, holecistitis su tri glavne tegobe koje se javljaju usled preterivanja u majonezu", kaže doktorka.

Šta je pankreatitis?

Pankreatitis je zapaljenje ili infekcija pankreasa, odnosno gušterače. Ovo stanje se javlja kada se enzimi (lipaza i amilaza) koje pankreas luči aktiviraju u samom pankreasu umesto da iz njega izlaze neaktivni do dvanaestopalačnog creva. Ta pojava dovodi do oštećenja tkiva pankreasa, što dovodi do zapaljenja.

Šta je holecistitis?

Akutni holecistitis je akutno zapaljenje zida žučne kesice praćeno abdominalnim bolom i febrilnošću, u većini slučajeva udruženo sa bilijarnom kalkulozom (žučni kamen).