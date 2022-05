MARIJA JE OBJAVILA ONO ŠTO BI SE MALO KOJA ŽENA USUDILA: Do detalja objasnila zašto ne želi decu, iznenadiće vas!

Devojka (21) objavila zašto nikada ne želi da ima decu, neki od razloga će vas možda iznenaditi.

Izvor: TikTok/Screenshot/m.a.r.i.aaaaaaaa

Marija Angelopulos (21) iz Australije postala je popularna na TikToku nakon što je objavila veoma dugu listu razloga zbog kojih nikada ne želi da ima decu.

Ona se nije libila da iznese svoj stav, pa je napisala 15 razlog zbog kojih nikada ne želi da bude trudna, a onda ih je i pojasnila.

Nema želju

Marija je započela jednim od najvažnijih razloga zašto ne želi da ima decu.

"Jedan od najvažnijih razloga zašto nikada neću imati decu je zato što to ne želim".

Promene na telu

"Broj dva zašto ne želim da budem trudna – ne želim da mi poraste stomak, da mi se telo promeni, a organi ispomeraju. Strašne stvari mogu da se dogode ženama tokom trudnoće, možeš da ostaneš bez zuba, da ti opadne kosa... Ne želim da prolazim kroz to", kaže Marija.

Iritantna deca

Ako prethodni razlozi nisu dovoljni, Marija ih ima još, a jedan je strah da joj se potencijalno neće dopadati njeno dete.

"Broj tri, šta ako mi se ne dopada? Deca odrastaju, imaju svoja mišljenja, osećanja. Šta ako me stvarno nervira i mrzim svoje dete? Šta ako postane alfa muškarac koji ima podkast, šta onda da radim?", kaže ona smejući se.

Kraj sveta

"Broj četiri – apokalipsa. Razmišljam o najgorim stvarima koje mogu da se dese svetu, a već moram da brinem o sebi, mami, tati i mojoj braći i sestrama. Ne želim da mi dete stvara dodatni stres".

Užasni svet

Marija u videu kaže da svet trenutno baš i nije najlepše mesto, te da je brine budućnost narednih generacija.

"Svet je loše mesto, vrlo je realno da u narednih 25 godina možda nećemo imati hrane, tako da ne želim da brinem i o sebi i o detetu", priznala je ona.

Strah od porođaja

Pored svih stvari koje je navela, ova devojka ne želi decu ni zbog toga što se plaši "cepanja" intimne zone na porođaju.

"Ne želim da se porađam, to je zaista strašno. Žene umiru na porođaju, možeš da se pocepaš do anusa i da te lekari ušivaju. Meni to uopšte ne zvuči lepo".

Inat

Marija kaže da je nervira to što kada ljudima kaže da ne želi decu, svi joj kažu "promenićeš mišljenje jednog dana". "Zbog toga definitivno neću promeniti mišljenje", poručuje.

Nema materinski instinkt

"Kao mala sam govorila da želim da rodim dete mlada kako bih i sa tim završila – da li vam to zvuči kao materinski instinkt? Da li vam to zvuči kao osoba koja bi trebalo da donese dete na svet? Apsolutno ne", zaključuje Marija.

Smrdljive pelene

Kratko i jasno – ne želi da briše bilo čiju zadnjicu osim svoje.

Grudi kao od kamena

"Grudi su ti toliko pune mleka da postaju tvrde kao kamen".

Pažnja

"Ja sam veoma zahtevna. Ne treba mi još neko u mom životu ko će biti zahtevan. Nemam emocinalne ni mentalne kapacitete za to", poručuje ova devojka.

Finansije

Marija je istakla da je jedan od razloga zbog kojeg ne želi decu što je za njihovo odgajanje potrebno mnogo novca.

Dijabetes

"Da li znate da u trudnoći možete trajno da obolite od dijabetesa? To je samo jedna od strašnih stvari koje mogu da se dese", kaže ona.

Grudi koje vise

Mlada Australijanka ne želi da joj trudnoća upropasti grudi.

"Grudi mogu da postanu mlitave. U trudnoći one postaju velike i pune mleko, a pogađajte šta se onda desi? Isprazne se, a bradavice vise do poda. Onda bih morala na operaciju grudi, a moje mi se sviđaju, ne želim to".

Sloboda

Na kraju, Marija ima još jedan razlog zašto ne želi decu – jer želi da bude slobodna.

"Mogu da se spakujem i da se sutra preselim u Evropu, ako to želim. Ne moram da mislim ni na koga osim na sebe. Da imam dete, morala bih da pazim na njegove misli i osećanja, kako bi se ono osećalo u vezi sa tim. Ne želim tu odgovornost. Želim da mogu da radim šta god hoću, a to mogu bez deteta", zaključuje.

Mnogi su komentarisali na ovaj video koji je pregledan milion puta i mnoge dame su saglasne sa njenim stavovima.

"Bukvalno ne postoji nijedan razlog da imaš dete", "teško je danas imati dete", "cenim što se napokon normalizuje to da ne želi svi da imaju decu jer to i nije za svakoga", neki su od komentara.