KORTNI KARDAŠIJAN PIJE SPERMU DA BI OSTALA TRUDNA: Starleta šokirala, ali iznenadiće vas šta doktor kaže o tome!

Doktor pojasnio da li stvarno ima smisla ono što poznata starleta radi - pije spermu kako bi povećala šanse da ostane trudna!

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Kortni Kardašijan nedavno se treći put udala za Travisa Barkera, a nešto ranije se našla na meti negativnih komentara o tome kako se ugojila. Starleta se zatim oglasila i objasnila da je takvi komentari pogađaju jer pokušava da uz pomoć vantelesne oplodnje ostane u drugom stanu.

Da i dalje rade na tome da dobiju bebu, potvrdila je i kada je izjavila da ona i suprug posećuju eksperta za ajurvedsku medicinu kako bi povećali šanse za trudnoću.

U novoj epizodi rijalitija Keeping up with the Kardashians, Kortni je rekla da joj je stručnjak ove alternativne medicine rekao da "može da pomogne ako četiri puta nedeljno pijem Travisovu spermu".

Ta ideja se, očito, svidela njenom mužu koji je rekao "sviđa mi se ovaj doktor".

Ali, ako pitate lekare zvanične medicine, ono što je Kortni preporučio lekar ajurvede nije od pomoći.

"Za 30 godina koliko radim u oblasti plodnosti i ginekologije, ni u jednom zvaničnom istraživanju nisam pročitao da ispijanje sperme može da poveća šanse za trudnoću", kaže dr Džejms Hopkison, direktor TFP Fertility Group-a.

On objašnjava da zato što je reproduktivni sistem odvojen od digestivnog, to da li će žena progutati ili ispljunuti spermu nema nikakvog uticaja na začeće.

Iako se ajurvedska medicina bazira na pristupu celom telu, uključujući ishranu, mentalno blagostanje, nigde u zvaničnoj literaturi se ne pominje gutanje sperme.

S druge strane, sve to ne znači da na plodnost ne utiče ono što jedete ili pijete.

"Upotreba suplemenata pre začeća je veoma važna", kaže dr Hopkison. "Sve žene bi trebalo da uzimaju folnu kiselinu i vitmain D kako bi bio manji rizik od spine bifide i rahitisa", pojasnio je on.

Što se tiče plodnosti muškaraca, istakao je da promene životnih navika poput prestanka pušenja, gubljenja viška kilograma, izbacivanja alkohola i kafe mogu da pomognu.

"Uzimanje suplemenata poput vitamina C, cinka, selenijuma i L-karnitina mogu da pomognu. Nedavno istraživanje je pokazalo da postoje benefiti uzimanja koenzima Q10 koji poboljšavaju funkciju spermatozoida".