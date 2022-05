NAJTUŽNIJI PRIZOR IZ RESTORANA DIRNUO SVE NA MREŽAMA: Mladić podelio sliku i otkrio šta mu se desilo - SAD BAR ZNAŠ!

Tužna objava jednog mladića dirnula je sve na mrežama i naterala da se zamisle o tome ko im je pravi prijtelj.

Izvor: Reddit/screenshot/sawchuk11

Sećate li se scene iz serije "Seks i grad" kada Keri Bredšo slavi rođendan u restoranu, a niko od prijatelja se ne pojavi? Ona sedi i čeka, minuti prolaze, niko ne dolazi... Tek poneko joj javi da ne stiže, kasni ili da uopšte ne može da dođe... Osmeh i ubuđenje koje je osećala na početku večeri zamenili su tuga i razočarenje i Keri potištena odlazi kući...

U istoj takvoj situaciji našao se jedan korisnik društvenih mreža koji je podelio najtužniju fotografiju rođendanskog slavlja i opisao šta su njemu prijatelji priredili za "divan dan"...

"Rezervisao sam sto za večeru u lepom restoranu u 19.30 h povodom mog rođendana i svojim prijateljima najavio to mesecima/nedeljama unapred. Imali su dovoljno vremena da organizuju svoje aktivnosti ili da se zamene sa nekim na poslu kako bi mogli da dođu", kaže ovaj mladić koji je želeo da ostane anoniman.

A onda su krenule da stižu poruke...

"Pozvao sam ih da častim za svoj rođendan, a oni nisu mogli da me ispoštuju i da se pojave. Potrudio sam se da svako od njih dobije meni i sve što je potrebno. Sedeo sam 25 minuta za ovim stolom primajući poruke izvinjenja od svih njih uz izgovore zašto nisu mogli da dođu, ili zašto će kasniti 45 minuta do sat vremena. Niko se nije pojavio na vreme. Onda sam pozvao menadžera restorana da otkažem rezervaciju i otišao u 19.55 h. Shvatio sam da u ovo vreme prijateljstvo više nije kao što je nekada bilo i mogu samo da vam kažem uspeo sam da prebolim to."

Njegova objava izazvala je burne reakcije na mrežama, a mnoge su razljutili bahatost, nevaspitanje i bezobrazluk lažnih prijatelja...

"Koliki bi tek bili prijatelji da je trebalo da dođu da ti pomognu u nečemu. Ovako si bar shvatio na bezbolniji način", "Nema više drugova i drugarica, sada je samo trčanje za parama! Najeli se dabogda para!", komentarisali su.

A bilo je i onih koji su celu tužnu situaciju pokušali da ublaže humorom...

"Čitam tri puta i ne verujem, ko to još ne dolazi kad je nešto džabe!"

Bilo je i onih koji su mu sugerisali da se zapita da li nešto s njim nije u redu ako baš niko nije hteo da mu dođe na rođendan.

A kakvo je vaše mišljenje?