MAMA I ĆERKA ZAPALILE DRUŠTVENE MREŽE: Ne zna se koja je zgodnija - "izgledate kao bliznakinje!" (FOTO)

Majka i ćerka zapalile društvene mreže zajedničkim fotkama i snimcima!

Izvor: TikTok/Screenshot/tatianafs1

Tatjana Fleming-Smit je visoka i zgodna 17-godišnja devojka, koja je na društvenim mrežama postala popularna nakon što je počela da objavljuje snimke sa svojom majkom.

Na ovim snimcima ona i 45-godišnja Pandora Fleming-Smit najčešće poziraju slično odevene, a kao što možete da pretpostavite, ljudi su oduševljeni lepotom i mladolikošću ove majke.

"Izgledate identično", "kao bliznakinje ste", komentarišu ljudi, a 45-godišnja Pandora priznaje da joj prija pažnja koju dobija onlajn.

"Neću da lažem, sjajno je i dalje se osećati privlačno! Kada kažem koliko imam godina, ljudi se uvek šokiraju, posebno kada shvate da imam decu tinejdžere. Sjajna stvar u tome što imam 17-godišnju ćerku je što sam i dalje u toku šta je moderno i kul. Ona me definitivno inspiriše, nije obrnuto", kaže ova zgodna mama.

Tatjana, s druge strane, priznaje da je, kao i svaku drugu tinejdžerku, majka ponekad nervira, ali uživa u pažnji koju zajedno privlače.

"Moja mama voli da kopira šta ja nosim ili da iskopira neki novi stajling koji ja planiram da ponesem i to me ponekad nervira. Ali, generalno volim što zna šta mi se dopada, što možeo zajedno u šoping. Ona voli da istražuje sa mnom trendove koji mi se dopadaju. Provodimo dosta vremena smejući se i pričajući o svemu. Takođe i volimo iste stvari, poput vežbanja i zdrave ishrane, što nam pomaže", kaže ćerka.

Ona je takođe dodala i da voli to što njena mama privlači pažnju jer je ona voli, pa želi da je i drugi vole.

"Ne zanima me to što ljudi ’balave’ na mamu jer mi se dopada činjenica da izgleda tako dobro, a njene reakcije na te komentare me ponekad stvarno nasmeju", ističe Tatjana.

Zgodna mama kaže da vitku liniju i mladoliki izgled održava vežbanjem, te da je oduvek volela jogu, a pored toga se i zdravo hrani.