ZABORAVITE SVE ŠTO STE ČULI, OVO JE NAJVAŽNIJE UJUTRU! Nutricionistkinja otkrila šta tačno ONA JEDE!

Nutricionistkinja Ana Petrović otkrila je kakva je njena ishrana, kao i koji napitak nikada ne uzima!

Izvor: K1/Screenshot

Zašto je pravilna ishrana postala kuluk? Koliko stres, umor i anksioznost utiču na to šta i kako jedemo? Da li biti mršav i fit znači biti i zdrav? Sve su to pitanja na koje je jutros u "Uranku" na K1 televiziji odgovorila jedna od najzapošljenijih nutricionista, Ana Petrović. Prvo pitanje bilo je – šta je ona jutros doručkovala?

"Doručkovala sam ovsene pahuljice i jogurt. Znate, mnogi ljudi misle da se zdravo hrane, ali nije tako. Zdravlje na usta ulazi, to je istina. Mnogi pribjegavaju izgladnjivanju kada žele da izgube kilograme želeći da za što kraći vremenski period smršaju što brže. Ali, nisu svjesni toga da tako vrlo brzo dolazi do 'jo-jo' efekta i vraćaju sve kilograme i procenat masti, što utiče na nastanak kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa", kazala je nutricionistkinja i otkrila koje su njene nacike u ishrani.

"Ja ne pijem kafu, umjesto toga pijem zeleni čaj, ali umjereno. Valja napomenuti i to da nije svaka namirnica za svakoga, ja se zalažem uvijek za individualni pristup, te tako ni zeleni čaj nije dobar izbor za svaku osobu i ne bi ga u kontinuitetu trebalo piti duže od dvije nedjelje. Kao što na primjer grejpfrut i đumbir treba da izbjegavaju osobe koje su na terapiji beta blokatorima ili piju antikoagulanse."

Kako je objasnila, pregled kod nutricioniste počinje laboratorijskim analizama. Najprije je potrebno uraditi kompletnu krvnu sliku i biohemijske parametre, a potom pristupamo individualnom jelovniku u skladu sa tim da li je osoba zdrava ili ima neku hroničnu bolest, koliko spava, koliko je fizički aktivna i slično. Najvažnije je imati kontinuitet.

"Ujutro svima savjetujem da čim ustanu popiju vodu, sjajna je i moringa, aronija za one koji su malokrvni, a čaj od bijelog sleza preporuka je za one osobe koje imaju gastrointestinalne tegobe. To je jutarnji detoks, a ljudi obično misle da je detoks neki napitak koji se pije tokom cijelog dana. Potom, doručak bi trebalo pojesti sat do dva nakon buđenja, jer se svaki stres tokom dana akumulira preko želuca. Ako osoba trenira ili vježba ujutro, tada je u redu otići na trening praznog stomaka. Ali, to važi samo za zdrave osobe. Za užinu jedite voće ili voćni šejk. Ja lično nisam za to da se iz ishrane izbaci bilo koja namirnica, sve se može jesti ali umjereno i važno je pravilno kombinovati namirnice. Naravno, neke namirnice su za izbjegavanje ako osoba ima zdravstvene probleme koje to zahtijevaju", savjet je Ane Petrović.

Ručak i večera

Ana Petrović je rekla i da je uvijek za to da se hrana jede i žvaće, a ne da se pije u vidu cijeđenih sokova i smutija.

"Ako namirnice cijedimo tako gubimo vlakna i hrana nema istu nutritivnu vrijednost. Ručak bi trebalo da bude lako svarljiv. Ja nisam pristalica mesnih dijeta i kombinacije mesa i salate, jer uzimanje velike količine proteina dovodi do povećanja lošeg LDL holesterola. Potrebne su nam omega 3 masne kiseline i koštunjavo voće, kao i fizička aktivnost tokom dana. Nemojte se izgladnjivati, važno je da tokom dana budemo siti. Kada je reč o večeri, dva sata prije spavanja nemojte jesti ako želite da smršate. Često ljudi stres i umor kompenzuju hranom, a kada imamo višak energije unijete hranom tada dolazi do gojenja. Važno je da u ishrani imamo balans. Da ujutro znamo šta ćemo pojesti tokom dana. Da jedemo na svaka tri do četiri sata, i da unosimo sve grupe namirnica. Ništa od hrane koju jedemo ne bi trebalo da prženo i pohovano, već uvijek dinstano ili bareno", objasnila je nutricionistkinja.