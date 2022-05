DEVERUŠA ODRŽALA GOVOR POSLE KOJEG JE NASTAO TAJAC: Mlada ljuta, a njoj ništa nije jasno - "samo sam bila iskrena"

Deveruša koja je održala krajnje neprimeren govor na venčanju svoje prijateljice ne razume zašto je mlada ljuta - "ne mogu da se izvinim zato što sam bila iskrena".

Izvor: Poznyakov/Shutterstock.com

Kada vas neko zamoli da održite govor na venčanju, podrazumeva se da to bude nešto simpatično, priča u kojoj ćete reći nešto o srećnom paru i eventualno napraviti neku bezazlenu šalu.

Međutim, jedna deveruša razbesnela je ljude svojom pričom – na venčanju svoje prijateljice se sve vreme tokom govora žalila kako je nesrećna, pa joj još i nije jasno zašto se mladi to nije dopalo?!

Ona je svoju priču podelila na Reditu, gde je napisala kako je plakala tokom cele ceremonije jer je "oplakivala" svoje prijateljstvo sa mladom, a tvrdi da se njihov odnos promenio otkako je upoznala svog sadašnjeg muža.

Uglavnom, umesto da u govoru kaže nešto lepo o svojoj prijateljici, ona je rešila da otkrije kako se sve vreme pretvara da je srećna zbog svoje drugarice i njenog muža!

"Moja drugarica iz detinjstva se nedavno udala. Njen muž je divan i brine o njoj, zajedno su sedam godina, a za to vreme sam ga dobro upoznala preko prijateljice. Ali, stvari su se promenile otkako je njihova veza postala ozbiljna. Naše prijateljstvo se promenilo. Mnogi će reći da je to prirodno jer se prioriteti menjanju i slažem se sa tim. Slažem se da stvari ne mogu uvek da ostanu iste, ali ipak. Veoma sam ljuta zbog toga. Znam da treba da je poštujem i nastavim sa svojim životom, ali moram i da se pomirim sa činjenicom da se zbog ove promene ne osećam dobro", započela je priču devojka koja je dodala da joj je ona bila deveruša na venčanju.

"To je zaista velika čast. Sve vreme sam jecala tokom ceremonije. Ne zato što sam bila dirnuta, već sam oplakivala naše prijateljstvo. Svi su mislili da je to slatko i dirljivo što sam tako srećna, ali nije bilo tako. Spremila sam govor za venčanje, ali sve je to bilo lažno i odlučila sam da prosto govorim iz srca. Rekla sam da ne želim da lažem, da ću biti iskrena, da nisam srećna", rekla je deveruša.

"Nisam srećna jer je ova osoba za koju se ona udala razlog što se naše prijateljstvo promenilo. Nisam srećna danas. Zbog nje se čitav dan pretvaram da jesam, ali bilo me je stid da stanem pred vas i lažem kako sam srećna i uzbuđena. Kažem da nisam srećna, ali moram to da progutam i čestitam srećnom paru", nastavila je ona svoj govor.

Devojka kaže da je dva-tri minuta vladala neprijatna tišina nakon njenog govora, a njena najbolja prijateljica je nešto šaputala svom novopečenom mužu.

"Ceo dan me je ignorisala. Pitala sam je da razgovaramo, a ona mi je ljutito rekla kako sada nije pravo vreme".

Deveruša se narednih par dana nije čula sa svojom prijateljicom, ali su na kraju ipak stupile u kontakt. Mlada ju je pozvala i pitala da li joj je namerno upropastila venčanje, na šta je ova odgovorila da nije.

"Prošla su dva dana da me prijateljica nije nazvala niti pisala. Za to vreme su me mnogi naši zajednički prijatelji zvali i rekli da je to što sam uradila sebično i da to što sam sebičnost predstavila kao iskrenost nije izgovor da pravim tako neprijatnu situaciju na venčanju", priznala je devojka.

Nakon toga se čula i sa mladom, pokušavajući da joj objasni da je samo želela da bude iskrena.

"Rekla je da izigravam žrtvu i da ne može da veruje da ne pokazuje ni najmanje kajanja za to što sam rekla. Rekla sam joj da ne mogu da se izvinjavam što sam bila iskrena. Nakon toga mi je rekla da mnogi ljudi misle da sam kretenka, uključujući i nju, te da je njenom mužu neprijatno zbog mene".

Većina forumaša stala je u odbranu mlade, a mnogi su deverušu kojoj nije jasno gde je pogrešila, kritikovali što je na venčanju svoje prijateljice sebe stavila u centar pažnje.

"To je trebalo da bude vaš privatan razgovor, a ti si ga napravila javnim. Da sam na mladinom mestu, ne bih ti se više u životu javila", samo je jedan od komentara u kojima je osuđuju.