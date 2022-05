ESKORT DAMI MUŠKARCI PLAĆAJU DA NEMA ODNOSE SA NJIMA: Traže joj nešto sasvim drugo, iznenadiće vas šta!

Eskort dama otkrila da joj mnogi muškarci plaćaju da nema odnose sa njima – evo šta zapravo žele!

Izvor: Instagram/Screenshot/samanthaxafterdark

Samanta X jedna je od najpoznatijih eskort dama u Australiji, a iako mnogi ljudi, sasvim opravdano, misle da je njen posao vezan isključivo za seks, ona tvrdi da to nije istina. Štaviše, kaže da joj muškarci plaćaju da nemaju odnose, već od nje žele nešto potpuno drugo...

"Stvari zbog kojih sam popularna u industriji za odrasle nisu veš i visoke potpetice (užasno neudobne), niti je to novac (mada je to veliki deo toga, neću da lažem) – već je to povezanost koju imam sa muškarcima", započela je Samanta svoju ispovest za australijski sajt "Bodi end sol".

"Imam privilegiju da mi se otvaraju muškarci iz svih sfera života. Čujem njihove priče, saznam šta je to što im stvara pritisak, o njihovim vezama i šta im se dešava – ono loše – u životu. Tajne koje mi muškarci ispričaju su me inspirisale da napišem dve svoje knjige i neretko me muškarci angažuju jer im je potreban neko sa kime mogu da razgovaraju", kaže eskort dama.

Izvor: Instagram/Screenshot/samanthaxafterdark

Samantu ponekad "šokira" što joj muškarci plaćaju da sluša "ono što bi zapravo trebalo da pričaju psihologu". Štaviše, ponekad svojim klijentima kaže da bi im bilo jeftinije da plaćaju psihologa.

Eskort dama kaže da je čula zaista neverovatne priče od muškaraca tokom svoje karijere – na primer, jedan klijent joj je ispričao da ga je kao dete seksualno zlostavljao sveštenik, te da to nije rekao bukvalno nikome nikada. Poveravali su joj i klijenti kojima je preminula žena, pa su se našli u situaciji da moraju sami da brinu o deci "a ne znaju ni jaje da skuvaju".

Samanta ističe da ona "nije policajac ni terapeut", te da nije obučena da adekvatno reaguje u takvim situacijama, pa je jedino što može da uradi da sedi, sasluša ih i zagrli. A ispostavilo se da je to mnogim njenim klijentima bilo i dovoljno i potrebno...