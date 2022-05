PRVO SU JOJ SE DIVILI, A ONDA SU POČELI DA JOJ PRETE SMRĆU: Influenserka otkrila kakve poruke dobija - ŠOK! (FOTO)

Influenserki prete smrću, a kada čujete razlog, ostaćete zapanjeni!

Izvor: Instagram/Screenshot/thedoctorbae

Influenserka i studentkinja medicine Taja Kristijan je devojka koju na Instagramu prati više od milion i po ljudi, sa kojima redovno deli detalje iz svog života.

Međutim, sada su počeli da je uznemiravaju i ismevaju mnogi muškarci zbog toga što se tokom pandemije prilično ugojila. Štaviše, zbog toga su joj čak i pretili smrću?!

"Bila sam ono što ljudi smatraju veoma fit devojkom i na osnovu toga sam izgradila svoju bazu pratilaca na društvenim mrežama. Ali, kada je došla pandemija, značajno sam se ugojila. Kada si na internetu, veoma je očigledno kada se ugojiš i ljudi ti to odmah kažu", priča Taja.

Ona ističe da kada se malo ugojila, neki su joj govorili da joj "dobro pristaje ta kilaža", dok su joj drugi poručivali da je "izgubila svoj oblik tela".

"Kako bilo, kada sam se dosta ugojila, počelo je maltretiranje. Nisam mogla da objavim ništa, bez najmanje deset komentara koji se tiču moje kilaže", dodaje influenserka.

Ovoj devojci su ljudi slali najrazličitije komentare, od onih u kojima su je optuživali da je krijući rodila dete, do onih koji su je pitali da li ima neki zdravstveni problem.

"To su uglavnom muškarci, žene i same često imaju isti problem, pa to razumeju. Dobijala sam i pretnje smrću i ljudi su mi pisali da prestanem da jedem toliko. To je stvarno bilo veoma grubo i ponižavajuće".

Influenserka je blokirala sve koji su joj slali uvredljive poruke – "Nisam htela da se prepirem sa njima jer mislim da samo žele pažnju. Kada ne dobiju to što žele, prestanu da me prate".

Ovako je izgledala pre pandemije:

Izvor: Instagram/Screenshot/thedoctorbae

Ova devojka ističe da na svom profilu promoviše pozitivan stav prema telu, a u međuvremenu pokušava da skine kilograme koje je nabacila tokom pandemije. Do sada je, kaže, smršala 18 kilograma i nada se da će uspeti još toliko.

Ipak, podvlači da želi da smrša zbog sebe i svog zdravlja, a ne zbog toga šta joj nepoznati ljudi pišu po mrežama.

"Želela sam da napravim promene zbog sebe i da ohrabrim druge žene da učine isto. Kao studentkinja medicine, razumem šta gojaznost nosi sa sobom", poručila je.