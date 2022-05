ZA SVAKU FOTKU UVLAČILA STOMAK, PA DOBILA DIJAGNOZU: "Prvo sam mislila da je sve glupost, nikada nisam čula za to"

Popularna influenserka otkriva da je stalno uvlačila stomak kako bi na fotografiji ispala ženstvenije, ali onda je saznala za sindrom peščanog sata.

Izvor: Instagram/itsnikki.g/Screenshot

Popularna influenserka Niki Graza iz Atlante na svojim društvenim mrežama promoviše prihvatanje razlika u izgledu, ali jedan video koji je objavila na TikTok-u privukao je najviše pažnje.

Naime, 27-godišnja Niki je otkrila da ćete na osnovu na njenog iskustva naučiti činjenicu koja je toliko "smešna" da joj nećete verovati. Ona je objasnila da je pre nekoliko meseci saznala da su udubljenja ispod njenih grudi zapravo rezultat stanja koje se naziva "sindrom peščanog sata".

Prema njenim rečima, nastala su kao posledica čestog uvlačenja stomaka, koje je praktikovala od detinjstva.

"Svake godine radim preglede, a moj doktor mi to nikada nije spomenuo. Ginekolog mi to nikada nije spomenuo. Nisam ni razmišljala o tome čak ni kada sam pročitala sve o ovoj pojavi. Bilo je samo kao: 'okej, to je bezveze' i nastavila sam sa svojim životom", rekla je ona i dodala:

"Dok sam odrastala, uvek je bilo: 'uvuci stomak, uvuci stomak. Nisi lepa ako ne uvučeš stomak, nisi bila dovoljno ženstvena ako nisi uvukla stomak'. Sve te male stvari govorimo deci, a nemamo pojma kako se to 10, 20 godina kasnije zapravo manifestuje, i psihički i fizički", rekla je influenserka.

Danas želi da pošalje jasnu poruku svim devojkama.

"Ne dozvolite da vas ono što je vaše telo spreči da radite bilo šta što želite. Bilo je mnogo prepreka dok sam odrastala jer sam gojazna, ali sada, kada pogledam unazad, mnoge prepreke sam postavljala sama u svojoj sopstvenoj glavi. Dakle, svi samo radite šta želite. Svi mi ovde imamo probleme sa telom. Svima nam se nešto ne sviđa, ali ne dozvolite da vas to ometa da živite ili radite ono što želite", poručila je Niki.

Kako nastaje sindrom peščanog sata?

"Uobičajeno, ovo se dešava kada neko mnogo koristi svoje gornje trbušne i spoljašnje kosine. To može biti uzrokovano zato što neko pokušava da uvuče stomak i učini da on izgleda ravnije. Može da se desi i zato što su mu gornji trbušni mišići mnogo jači od donjeg dela stomaka", izjavila je Aleksis Šup, fizioterapeut iz Hjustona.

Iako se ovaj sindrom češće javlja kod žena, može se pojaviti i kod ljudi koji dišu pliće i ne dozvoljavaju dijafragmi da se u potpunosti širi da bi ostvarila pun, dubok udah.

"Tokom punih 360 udaha želimo da vidimo kako se stomak širi napred, rebra se šire u stranu, a leđa se šire unazad. Jezgro se sastoji od trbušnih mišića, dijafragme, mišića donjeg dela leđa i karličnog dna. U suštini stvara balon pritiska i ako pritisak nije ravnomerno raspoređen, može da se premesti više na jedno područje nego na drugo. Ovo može da dovede do problema sa karličnim dnom kao što su curenje, prolaps, dijastaza rektiusa", kaže fizioterapeut.

Ovaj sindrom leči se fizikalnom terapijom, radi se na disanju u različitim položajima kako bi se pomoglo rasterećenje tamo gde je pritisak prisutniji.