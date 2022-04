NE DAJ BOŽE NIKOME ONO ŠTO SE MENI DESILO: Milicu je dečko ostavio pred svadbu jer je DEBELA, evo kako je skinula 70 kg

Influenserka Milica Đukanović, koju je dečko ostavio pred svadbu zbog debljine, ispričala je kako je za 9 meseci skinula 70 kg.

Izvor: Prva TV/screenshot

Milica Đukanović (27) postala je poznata na skoro svim društvenim mrežama kada je sa ostatkom sveta odlučila da podeli priču o gubitku kilograma i ljubavnom brodolomu koji je doživela. Nju je dečko ostavio tik pred svadbu, a kao razlog naveo je to što se "previše ugojila". Svoju priču o tome kako je sa nekadašnjih 65 kg došla na 135, a potom i oslabila 70, srpska influenserka i tiktokerka Milica je podelila u gostovanju na TV Prva.

Milica se jako dugo bavila tenisom, a kada se preselila u Novi Sad zbog studija, odrekla se treninga i generalno promenila život, kako kaže - nagore. Manje se kretala, više je jela i dok je bukvalno trepnula imala je 117 kilograma. Bacila se na dijetu i za pet meseci je uspela da oslabi 52 kg.

"Održavala sam kilažu sa tih 65 kg, ali onda sam ušla u vezu. I kako to obično devojke rade kada uđu u vezu, opustila sam se. Imali smo problema i ja sam se prepustila tom mom 'smrtnom neprijatelju' - hrani. Ugojila sam se na 135 kg, trebalo je da se venčamo, međutim, pred svadbu smo raskinuli...", ispričala je Milica.

Pogledajte kako je Milica nekada izgledala...

Pogledajte 00:07 Đukanović milica Izvor: instagram/djukanovic_milica Izvor: instagram/djukanovic_milica

O tome kako je podnela raskid sa dečkom sa kojim je dugo bila zajedno i to pred svadbu, Milica kaže:

"Ne bih volela o tome puno da pričam. Nije bilo sve savršeno. Ja dugo nisam mogla neke stvari u svojoj glavi da presečem i kažem da je kraj. Desilo se šta se desilo i u tom početku je meni proradio inat, to mi je bila motivacija da se pokrenem. Bio mi je povređen ego, po principu: 'Ti mene da ostaviš'. I istog sekunda sam donela odluku."

Nije bilo lako, kaže ova devojka koja je morala da bije bitku na dva fronta - da se bori sa gubitkom voljene osobe i da bude skoncentrisana na mršavljenje.

Influenserkine najgore faze...

"Sve sam osmislila u svojoj glavi kako će da izgleda. Odmah sam angaživala trenera, zakazala tretmane da ne bih išla na skidanje viška kože... Svi misle da sam bila na operaciji želuca, da sam išla na skidanje viška kože... Želim svima da javno kažem da nisam, da je sve bilo prirodno - ishrana, treninzi i tretmani", priča Milica koja je za devet meseci uspela da skine 70 kg.

O tome da li se nakon svega pomirila sa dečkom, influneserka kategorički odmahuje glavom:

"Ne, ne, ne, to više ne postoji. To je bilo i prošlo. Sad sam nova Milica", kaže.

Miličino gostovanje na televiziji...

Njena priča je inspirisala mnoge na društvenim rmežama da otvore svoju dušu i podele iskustva, ali bilo je i onih koji je nisu podržali. O tome šta su joj najviše zamerali, ona kaže:

"Zašto sam baš u tom trenutku odlučila da smršam, zašto se nisam ranije potrudila da oslabim, eto to im je smetalo. Ali nije on bio jedini razlog, on je samo jedan od razloga. Zadesio se tako da ga spominjem jer je bio deo moje transformacije. Bio je okidač koji je bio neophodan da se pokrenem. A onda sam shvatila da sve što radim, treba da radim isključivo zbog sebe."

A šta sada kaže sebi kada vidi svoje stare fotografije?

"Milice, nisi normalna šta si sebi dozvolila!", kaže ova devojka kroz smeh i odaje da je uvek bila svesna svog izgleda, ali da nije imala motivaciju. To je i ono što je stalno pitaju žene koje joj na mrežama pišu, kako da im se desi taj "klik" koji je njoj pomogao da se pokrene.

Na Instagramu često objavljuje fotografije svoje transformacije...

"Ne daj Bože nikome da se desi moj klik", kaže Milica koja priznaje i da je razmišljala da poseti psihologa. Poslala je i poruku svima koji muče muku sa viškom kilograma da samo oni sebi mogu da pomognu, niko drugi ne može da im reši problem i da toga moraju da budu svesni.