SVI DONJI VEŠ BACAMO TEK KAD SE "OFUCA", A TO JE GREŠKA: Evo posle koliko vremena treba stare gaće da zamenite novim!

Doktorka otkrila kada treba da stari donji veš zamenite novim!

Izvor: G-Stock Studio/ShutterStock.com

Teško da ćete u nekom društvu čuti da se povede razgovor o tome posle koliko vremena treba baciti tj. zameniti donji veš jer to jednostavno nije tema o kojoj se raspreda sa ljudima.

Većina ljudi će gaće iznova prati i nositi sve dok, recimo, ne popusti lastiš ili se negde pocepaju, izbledi boja i slično. I svi mislimo da je to u redu, ali stručnjaci kažu da to nije pametno jer postoje bakterije koje trajno ostaju na vešu, koliko god da ga perete i na koliko god visokim temperaturama.

Dr Jalda Džamali ističe da je veoma važan način na koji peremo donji veš.

"Pranje veša na pravilan način, a ne samo redovno, ključno je da biste imali čiste gaćice bez bakterija. Savetujem da se donji veš pere odvojeno od drugog veša da bakterije ne bi prelazile sa jednog na drugog. Na primer, ne želite da perete gaće sa peškirom za lice. Osim toga, mnogi od nas ne peru donji veš na odgovarajućem programu – preporuka je da ga perete na temperaturi od barem 50-60 stepeni da biste uklonili sve bakterije. Ako se ne peru kako treba, vremenom će se na njima nakupiti bakterije", tvrdi doktorka.

Ona dodaje da bakterije na donjem vešu mogu da povećaju rizik od urogenitalnih infekcija, uključujući infekcije urinarnog trakta, gljivični vaginitis i bakterijsku vaginozu.

"Neki materijali su bolji od drugih kada je reč o donjem vešu. Uvek pre birajte pamuk nego sintetiku jer pamuk apsorbuje vlagu i toplotu bolje od sintetike i tako smanjuje rizik od infekcija. Odaberite odgovarajuću veličinu, ne želite da vam veš visi sa vas, ali je važno i da koža može normalno da diše".

Pošto smo rekli da neke bakterije mogu da ostanu dugotrajno na vešu, onda je važno objasniti i nakon koliko vremena treba donji veš izbaciti iz upotrebe i zameniti ga novim.

"Gaćice brzo gube oblik jer se često peru, pa njihova udobnost i čistoća brzo postaju kritični. Ako ih perete na pravi način i još uvek su udobne, nema potrebe da ih menjate. Žene ih često bespotrebno zamene kada se na njima pojavi izgledela fleka,a li to je normalno i ne treba da vas brine. Do toga dolazi zbog pH vrednosti sekreta i to ne znači nužno da na vešu ima bakterija. Ako osećate neprijatan miris veša, onda je vreme da ga zamenite", poručuje dr Džamali.

Na koliko tačno vremena ćete veš izbaciti iz upotrebe zavisi i od toga koliko često nosite neke određene gaćice – što ih više imate, više ih i menjate, pa samim tim jedne iste ne nosite previše često, ali recimo da bi bilo dobro da jednom godišnje kupite nekoliko novih i njima zamenite stare.