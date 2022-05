OTIŠLA U TURSKU PO NOVE ZUBE, A VRATILA SE UNAKAŽENA: Ženu brutalno NASAMARILI – sve obećali, sad mora da plati 21.000€

Iskustvo žene koja je operisala zube u Turskoj, a koje se završilo agonijom....

Turska je postala glavna destinacija za estetsku hirurgiju zbog povoljnih cijena, međutim svjedočenja mnogih žena i muškaraca koji su pohitlili u ovu zemlju kako bi se "uljepšali", dovode u pitanje stručnost tamošnjih stručnjaka.

Svoje jezivo iskustvo opisala je tiktokerka Amanda koja se uputila u ovu zemlju kako bi "nabacila" holivudski osmeh. Dobila je sve samo ne to. Nakon bolne procedura i "gomile" potrošenih para Amanda je završila sa neupotrebljivim zubima i novim kreditom.

Amanda Tarner (34) iz Belfasta, otputovala je u Istanbul kako bi ugradila novih 28 krunica i operisala korijen jer su joj zubi propali tokom trudnoće. Cijeli zahvat je trebalo da košta prilično povoljno - 3.628 evra. Tretman je dogovorila preko telefona, a rečeno joj je da u cijenu ulazi i boravak u hotelu sa 4 zvijezdice i besplatan prevoz sa aerodroma. Podigla je kredit i uputila se u Tursku, međutim, ispostaviće se da joj je bilo bolje da nije napuštala rodnu Irsku.

Sve što je moglo da se uradi pogrešno, tako je i izvedeno. Od anestezije koja nije bila dovoljna da suzbije bol, preko zuba koji su previše izbrušeni da bi se na njih stavile krunice, do procedure koju uopšte nije ni željela, niti je platila - "običnog" mosta i to pogrešno namještenog... Epilog nestručnosti lekara iz Turske bio je taj da je Amanda trpela jezive bolove, a kući se vratila praktično u gorem stanju nego što je otišla.

Umjesto krunica, dobila je unaprijed pripremljene mostove koji nisu odgovarali njenim desnima. Kada je vidjela da je "đavo odnjeo šalu" i da ova klinika jedno nudi a drugo pruža, tražila je da joj naprave jeftiniju varijantu zahvata koji je unaprijed platila, ali to nije pomoglo. Nakon što su ih izbrusili do iznemoglosti, objasnili su joj da njeni zubi nisu "prikladni" za tretman koji su dogovorili.

Da stvar bude gora, ona je sve vrijeme trpjela nesnosne bolove jer, kako je otkrila, nije dobila dovoljno anestezije prije nego što joj je skinut sloj zubne gleđi. Amanda je tražila da joj daju dodatne injekcije, a njenu agoniju produbilo je krajnje neprimjereno ponašanje stomatologa koji je "pipkao" telefon prije nego što je nastavio da operiše i tako joj još unio bakterije u usnu duplju...

"Ne mogu da vjerujem da mi se ovo desilo. Mislila sam da ću obaviti posao, da ću dobiti lijep osmjeh i da me zubi više neće boljeti, a sada je milion puta gore", rekla je Amanda koja se po povratku u Irsku konsultpovala sa svojim stomatologom kako da poprave štetu. "Moj zubar je rekao da mora da me uputi ljekarima i da će me popravka koštati oko 21.000 evra."

Nemajući kud, Irkinja je platila za nove zube kod provjerenog stručnjaka i sada ima holivudski osmjeh kakav je oduvijek željela. O jezivom iskustvu u Turskoj kaže da je dejelom sama kriva jer je nasjela na "prevaru".

"Želim da zubar koji mi je ovo uradio ispravi svoje greške i da javnost bude svjesna da ono što vidite nije uvijek ono što dobijate. Ako mogu da pomognem jednoj osobi da dvaput razmisli i izbjegne loše odluke koje sam ja napravila, onda ću biti srećna", kaže Amanda.