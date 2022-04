MLADIĆ NEDELJNO UZME 2.000 € ZA NIKAD GADNIJI POSAO: Klijenti čekaju 3 dana da se oznoji - ŠTO SMRDLJIVIJE, TO BOLJE!

Mladić iz Velike Britanije bavi se u najmanju ruku neobičnim poslom. Prodaje nošene čarape!

Momak koji na TikToku ima skoro 300.000 pratilaca popularnost duguje krajnje neobičnom zanimanju. Zapravo, većinu njegove klijentele čine fetišisti, a kad čujete šta prodaje biće vam sve jasno.

Britanac Bili Džo Grej, kako se ovaj momak zove, prodaje čarape. Ali ne bilo kakve, iznošene i po mogućnosti što "smrdljivije"! A da osim para ima još neke koristi od ovakvog bizarnog zanimanja, svjedoči i to što je zbog nekih stalnih mušterija prinuđen da ide u teretanu i dobro oznoji stopala u patikama!

Grej zarađuje i do 1.900 eura mjesečno, a koliko će čarapa prodati zavisi od toga koliko se "osećaju".

"Što smrdljivije, to bolje!", kaže ovaj Britanac koji jedan par prodaje po ceni od 11 do 35 eura, a nedeljno isporuči između pet i 12 pari zadovoljnim mušterijama.

Kako izgleda Gerijev radni dan? On ima obavezu da iste čarape nosi danima prije nego što ih stavi u kesicu s patentnim zatvaračem i pošalje naručiocu. Postoji velika potražnja i za drugim odjevnim predmetima koje su "natopljene" drugim tjelesnim tečnostima, ali takva vrsta prodaje spada već u "eksluzivniju" i, naravno, skuplju.

"Imam stalne kupce koji neprestano kupuju nošene čarape. Zbog njih određenim danima idem u teretanu i nosim ih od jednog do tri dana neprestano. Zatim, pregovaramo o cijeni i koliko bi mi oni platili za 'robu'. Koliko ću zaraditi, sve zavisi od slučaja do slučaja"; kaže ovaj mladić koji kaže da su mu mušterije većinski muškarci i to homoseksualci.