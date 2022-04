TRIKOVI ZA ŠTEDNJU KOJI ZAISTA DELUJU! Bićete U PLUSU svakog meseca, a ovo odmah uradite ako najviše plaćate karticom!

Trikovi za štednju koji zaista deluju, po savetu stručnjaka, garantuju da ćete svakog meseca biti u plusu.

Saveti za štednju su prisutni u medijima, na društvenim mrežama, razni stručnjaci nam otkrivaju trikove kako da imamo više novca, a koji od njih zapravo radi? Urednik portala "Kamatica", Dušan Uzelac, pričao je u Jutarnjem programu o najboljem načinu da uštedimo novac i otkrio koji bi i sam isprobao.

Prošao je Uskrs, ide Prvi maj, mnogi od nas će se istrošiti za praznike, a tek treba razmišljati o letovanju. Ali Uzelac kaže - ko zna da štedi, njemu je svejedno da li je Nova godina ili praznik, uvek razborito upravlja novcima.

"Uvek ima razloga za trošenje, ali je štednja navika, ona nije vezana za datum i mnogi ne razumeju da se štednja ne dešava sama za sebe, ne možete da pročitate neki savet kako da odvojite 20 odsto novca, i onda odjednom imate 20 odsto novca više. Mi smo svi različiti, nemamo isti odnos prema finansijama. Neko je za sebe general, kaže, odvoji ovaj novac i nemoj da sam te video da ga pipneš! Šalu, na stranu, neko opet kaže, jao vidi novac na gomili, idem sebi da kupim nešto. To je razlika između uspešnog i neuspešnog štediše", objasnio je on.

TikTokom se širi savet koji "obećava" lepu svotu na kraju meseca. Trik je u tome da na kraju svakog dana pogledate koliko imate novca na računu, i sve što je preko "okruglog" iznosa prebacite na štednju. Ako, recimo, imate 32 evra, ta 3 evra prebacite na štednju. I tako svakog dana!

"Ovo je dobar savet! Zato što vas podstiče da aktivno razmišljate o novcu i upravljate njime, jer neće to niko uraditi umesto vas. Kroz gledanje ćete imati spoznaju gde ste trošili danas, juče, videćete gde vam odlaze pare", rekao je Uzelac.

Trik sa kovertama, gde bi trebalo da u koverte stavljate određeni iznos i svakog dana ili svake nedelje činite tako, obećava da ćete do kraja godine uštedeti čak 5.000 evra. Uzelac kaže, ko može tako, neka proba, ali je važno da zna šta je najbitnije u štednji.

"Upravljanje novcem je upravljanje emocijama, to mnogi ne znaju. Štednja je samo posledica kvalitetnog upravljanja. Plastično rečeno, vi ne trošite pare kada kupite čokoladu, već trošite čokoladu. Nekom je to čokolada, nekom izlazak, cipele, haljina, ali kada vi imate momenat da se oduprete emociji i porivu, savladaćete sebe i dobro upravljati finansijama. Najvažnije je, po mom mišljenju, imati prioritete, mesečne, godišnje, dugoročne. Jer kada dođemo u situaciju da nemamo novac, za letovanje ili praznike, to je samo znak da nešto nismo radili kako treba u celom prethodnom periodu", rekao je on.

Da li je tačno da je dobra varijanta da uvek podignemo novca koliko nam je potrebno, a ne više? Da ograničimo iznos i toliko imamo u novčaniku, a ne da se "razmašemo" sa karticom jer ne vidimo da se gomila smanjuje?

"Svako ko se ne snalazi treba da digne sve što ima na računu, da ispred sebe ima gotovinu, jer će gledati kako se ta gomila smanjuje. Imaćete dodir sa potrošnjom, pratićete tokove novca, onda ćete shvatiti zašto i gde trošite, da li na nešto što vam znači ili ne. To je poenta novca, da kupite život koji vam odgovovara, a da ne zafali za nešto drugo", savetovao je on.

Bilo koji trik se zapravo zasniva na istom principu - bilo da novac stavljate na drugi račun, u koverte, ili na neko treće mesto, vi ga nećete potrošiti.

"Sve su to zanimljivi primeri, ali gledajte pozadinu priče, koliko god da odvojite, vi taj novac niste potrošili. To je upravljanje potrošnjom, ako uspete da se dogovorite sa sobom da ne potrošite, vi ćete na kraju meseca ostati sa viškom. Ne štedi se na letovanju, u tržnom centru, to nisu lokacije za štednju, kao što se i na sajtove za kupovinu ne ulazi da bismo razgledali slike", našalio se on.

Uzelac navodi da je sada dobar trenutak da počnete da štedite za letovanje, mada su mnogi to počeli još u januaru. Suština je, kad god počnete, na putu ste da pametnije upravljate novcem i odaberete pravi način za sebe.

"Bilo bi pogrešno da kažem da postoji jedini ispravan način, vi morate da upravljate novcem tako da vas ne boli. Ako ga imate dovoljno za sve, i nikada vam ne zafali, nema potrebe išta da menjate. Ja bih lično probao savet sa gledanjem računa svakog dana, praktičan je jer pozadinski radi još jednu kvalitetnu stvar. Tera vas da se svakodnevno bavite svojim finansijama, imajte na umu, svi drugi hoće da vam uzmu novac, a samo vi možete da ga sačuvate, to je vaš zadatak", rekao je on na Prvoj.