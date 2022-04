DOŽIVEO SAM DVE KLINIČKE SMRTI, BIO SAM MRTAV 11 MINUTA: Šok ispovest novinara koji je 7 puta imao infarkt!

Petar Peca Popović imao je sedam infarkta i dva puta je doživeo kliničku smrt.

Izvor: RTS/Screenshot

Srpski novinar i muzički kritičar Petar Peca Popović imao je sedam infarkta, i preživeo ih, što je retkost u Evropi i svetu. Dva puta je bio klinički mrtav, ima više od deset ugrađenih stentova i preležao je i koronu, a u 72. godini je ispričao sve detalje svojih zdravstvenih problema.

Kao mlad čovek je prvi put osetio probleme sa srcem, pre skoro 40 godina! Zbog toga kaže da "infarkt ne bira" - napao je njega iako nikada nije pušio, zdravo jede i pridržava se svih saveta stručnjaka.

"Svi moji zdravstveni udesi bili su kada sam izašao iz nekog stresa, a uvek je posao bio skopčan s njim. Infarkt sam imao više puta i uvek uz uobičajene simptome, bol u levoj ruci i lopatici uz teže disanje, ali je bilo i neuobičajenih, bolova u središnjem delu grudi, pa i kod dijafragme. Najčudniji bol je bio 2001. godine kada me je ceo dan bolela ključna kost, kao da me grabulja uhvatila i ide mi ka srcu", rekao je u on u "RTS Ordinaciji".

Toliko puta je imao probleme sa srcem, da je jednom u Kragujevcu znao da je doživeo infarkt ali je saradnicima rekao da će dovršiti započeti posao - "znao sam da je blaži srčani udar".

Za jednu noć je, međutim, doživeo dve kliničke smrti i kaže da je puka sreća što je bio u bolnici.

Izvor: RTS/Screenshot

"Imao sam sreću, da sam umro na drugom mestu, ne bi me izvukli! Jedanaest minuta je prvi put bilo, i moram da vam kažem da nije loš osećaj - umreti. Ležao sam, svi su jaukali, i odjednom, onaj beo plafon je postao ljubičast, i odjednom bol koji sam imao - nisam imao! I onda su na meni radili slet, kao za 25. maj, njih 11 je skakalo po meni, iz trećeg elektrošoka su me povratili... U svakom slučaju, iz tog jednog lepog osećaja, ja sam se ponovo vratio u bol", ispričao je, i dodao da je nakon toga ležao u bolnici još dva i po meseca.

Posle petog infarkta, 2001. godine, otišao je u Hjuston na operaciju kod lekara koji je operisao predsednike Buša i Jeljcina. Posle godinu i po dana je usledila i operacija u Beogradu kod profesora dr Lazara Davidovića. Dok su u svetu operisali po osam ili devet sati, Peca kaže da je profesor Davidović to završavao za svega pet.

Preživeo je i koronu, prošlog decembra, i 12 dana ležao na poluintenzivnoj nezi u KBC Bežanijska kosa. On je preživeo, ali je izgubio čak 26 kolega i prijatelja.

"U svakoj bolesti, morate biti pozitivni i da kažete - Pa i to je za ljude! Mene bi danas bilo sramota da nisam imao koronu, nije loše za biografiju. Zamislite da imate sve što ste imali u životu a sad nemate koronu", rekao je šaljivo Popović.

Kaže da nije imao klasične simptome za koronu, pa ni povišenu telesnu temperaturu, osim jakog bola u leđima, i da je "fraksiparin" injekcije dobijao 81 dan, usled, između ostalog, jako visokih vrednosti za D dimer.

"Nemam pravo da budem negativan i da se žalim, ja moram da svojim primerom ohrabrim one koji su u dilemi šta da rade, da im kažem da ne teba da se boje svoje bolesti. Ponosan sam na svoju bolest, moja bolest je moj najveći prijatelj.Bolest pazi mene, ja pazim moju bolest, mi se čuvamo", rekao je Popović u "RTS Ordinaciji".