NAJVEĆA GREŠKA JE DA OVO URADITE POSLE POSTA: Dr Filgud upozorio - javljaju se žučne kolike, BOLOVI, sve strada!

Dr Filgud je objasnio kako da se vratite mrsnoj hrani posle Velikog posta, a da ne šokirate organizam.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Veliki ili Uskršnji post počeo je 7. marta, a završiće se 23. aprila. To je jedan od najstrožih postova, a takođe je i najduži – oni koji poste ceo post punih 48 dana se uzdržavaju od jaja, mleka, mesa i drugih mrsnih namirnica.



Nakon ovog posta dolazi Uskrs, a kao što je svima poznato, to podrazumeva i kucanje jajima, ali i uživanje u raznim đakonijama koje domaćice vredno pripremaju. Oni koji su dugo postili i uželeli su se mrsne hrane, jedva će čekati da uživaju u raznim gurmanlucima, ali je činjenica da jaka i masna hrana može teško da padne organizmu koji je dugo bio na posnoj hrani.



Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud u emisiji 150 minuta na TV Prva je otkrio šta je najgore što možete da uradite posle posta, a savetovao je i kako da telo lakše naviknete na mrsnu hranu.

"Najveća greška je posle posta da se navali na prasence, jagnjence... Postoje istraživanja koja pokazuju da najmanje dve nedelje treba organizmu da se vrati ta mrsna hrana. I sad ako u nedelju idemo na pričest, pa jedva čekamo da krenemo sa tim obilnim doručkom, pa ručkom, pa večerom, slatkišima... Moj predlog je kada krenete posle posta, sutradan krenite sa doručkom, može da bude mrsni doručak, onda uzmete jedno celo žumance i više belanaca sa salatom, može parče ražanog hleba. Za ručak možete i parče neke prasetine ili jagnjetine, ali malo i što više žvaćite da ne biste opteretili želudac. Birajte krtinu jer mast je tu gora, protein unosimo i tokom posta, putem ribe, ali ta mast nam dovodi do bola, do žučnih kolika, do preteranog bola, pankreasa, tanko, debelo crevo, želudac, sve strada ako unosimo enormne količine hrane, a naročito ako jedemo slatkiše koji su sada puni margarina, puni jaja, masti, to treba izbegavati", poručio je on.